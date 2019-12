Rentree van Depay sorteert niet gewenste effect bij Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft dinsdagavond een teleurstellende nederlaag in de Ligue 1 geleden. Het team van Rudi Garcia ging in eigen huis met minimaal verschil onderuit tegen Lille: 0-1. Memphis Depay maakte zijn eerste minuten sinds de interlandperiode en werd in de tweede helft naar de kant gehaald. Les Gones hebben nu drie van de laatste vijf officiële duels verloren en staan op een achtste plaats in de Franse competitie.

Lyon startte aanvankelijk goed aan de wedstrijd. Martin Terrier, Jeff Reine-Adélaïde en Depay, die de aanvoerdersband droeg, speelden tussen de linies en zorgden voor veel dreiging, al bleven echte kansen uit. Naarmate de eerste helft echter vorderde, koos Lille voor compacter voetbal op het middenveld en werd Lyon gedwongen om het via de vleugels te proberen. Daar konden Depay en Reine-Adélaïde beter in toom worden gehouden.

Depay, een valse nummer negen in een 4-2-3-1-systeem, zat in de tang bij José Fonte en Gabriel en werd tien minuten na de pauze vervangen door Houssem Aouar. Garcia bracht Moussa Dembélé pas in het veld toen Lille op voorsprong was gekomen. Na een goed voorbereidend werk van Domagoj Bradaric en Victor Osimhen werkte Jonathan Ikone de bal diagonaal achter Anthony Lopes: 0-1.

De thuisploeg had geen antwoord op de tegentreffer van de noordelingen, daar men vanaf de 35e minuut niet één gericht schot op het doel van Mike Maignan kon produceren. Voor Lille was het nota bene de eerste uitzege sinds 31 maart. Kenny Tete startte op de bank, maar kwam na 25 minuten in het veld voor de geblesseerde Youssouf Koné. Lyon wacht komend weekeinde een uitduel bij laagvlieger Olympique Nimes.