‘Captain America’ begint transfersom van ruim 60 miljoen euro waar te maken

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Christian Pulisic (21), de enige grote aankoop van Chelsea voor dit seizoen. De jonge Amerikaan was in de afgelopen voetbaljaargang bij Borussia Dortmund niet altijd verzekerd van een basisplaats en maakte in de zomer de gang naar the Blues, nadat zij hem in januari al voor 64 miljoen euro hadden gekocht en meteen weer terug verhuurden. Pulisic maakte ook bij zijn nieuwe club een moeizame start door, maar lijkt manager Frank Lampard echter inmiddels overtuigd te hebben van zijn kwaliteiten. De aanvaller was in zijn laatste zeven officiële wedstrijden goed voor zes doelpunten en is een van de kanshebbers om uitgeroepen te worden tot Speler van de Maand november in de Premier League.

Door Robin Bruggeman

Het Europese verhaal van Pulisic begint niet in 2015 met zijn instroom in het Onder-17-elftal van Dortmund, maar krijgt tien jaar daarvoor al gestalte als de aanvaller op piepjonge leeftijd een jaar in Engeland speelt. De in het net geen vijftienduizend zielen tellende Hershey, Pennsylvania geboren Pulisic doet zijn eerste indrukken van het Europese voetbal op in de jeugd van het in de National League North uitkomende Brackley Town, waar hij op zevenjarige leeftijd een seizoen actief is. De dribbelaar keert daarna terug naar de Verenigde Staten en geniet de rest van zijn opleiding bij voetbalschool PA Classics, waarna hij zich via de Amerikaanse vertegenwoordigende jeugdelftallen uiteindelijk in de kijker speelt bij Die Borussen.

In Duitsland groeit de jongeling al snel uit tot een wonderboy en die status wordt verder onderstreept met zijn debuut op zestienjarige leeftijd begin 2016. Pulisic wordt daarmee de jongste debutant ooit van de club en ontpopt zich niet veel later ook tot de een-na-jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Bundesliga en de jongste niet-Duitse doelpuntenmaker ooit in de competitie. In de jaren daarop blijft zijn ster rijzende en in de seizoenen 2016/17 en 2017/18 kan hij met respectievelijk drie doelpunten en acht assists en vier doelpunten en zes assists prima cijfers overleggen.

In het afgelopen seizoen krijgt Pulisic voor het eerst sinds zijn verhuizing naar Duitsland echter met tegenslagen te maken. De nog jongere Jadon Sancho verovert een basisplaats aan de rechterkant van de aanval, terwijl trainer Lucien Favre op links de voorkeur geeft aan het Deense talent Jacob Bruun Larsen en Europees kampioen Raphaël Guerreiro. De nummer tien-positie, waar Pulisic eveneens uit de voeten kan, blijkt ook geen haalbare kaart vanwege de aanwezigheid van aanvoerder en boegbeeld Marco Reus. Pulisic speelde zodoende in het afgelopen seizoen slechts 42 procent van de beschikbare Bundesliga-minuten, ten opzichte van 80 procent van de minuten die hij speelde in het jaar ervoor. De aanvaller mocht slechts 9 keer aan de aftrap verschijnen in de Duitse competitie, waar hij in het seizoen ervoor nog op 27 basisplaatsen kon rekenen. Tot zijn grote frustratie bleef hij tijdens de 3-2 overwinning op Bayern München bijvoorbeeld negentig minuten op de bank, waarna hij het er in de maanden erop moest doen met korte invalbeurten tegen onder meer Schalke 04, Werder Bremen, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05, RB Leipzig en VfB Stuttgart.

Pulisic' laatste seizoen in Dortmund verliep moeizaam

Chelsea

Het grote lichtpunt voor Pulisic in een seizoen dat verder werd ontsierd door een aantal hardnekkige spierblessures vormde dan ook zijn transfer naar Chelsea. Dortmund maakte op 2 januari van dit jaar bekend dat de aanvaller voor 64 miljoen euro was verkocht aan de Londenaren, die hem daarna meteen voor een half jaar terug verhuurden aan BVB. Na deze mededeling ontstond er in de Engelse en Duitse pers al snel de discussie wie de ‘winnaar’ was geweest van deze transfer. Chelsea betaalde immers 64 miljoen voor een bankzitter, die eveneens nog maar anderhalf jaar vastlag in het Signal Iduna Park. Pulisic had aan de andere kant in de jaren ervoor laten zien wel degelijk over veel talent te beschikken en de veelzijdige aanvaller is bovendien het boegbeeld van Team USA, wat hem voor elke club in de wereld vanuit marketingtechnisch oogpunt een aantrekkelijke speler maakt. Voor Pulisic, die zijn ambitie om in de Premier League te spelen nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, komt er in ieder geval een droom uit met zijn overgang naar Chelsea. De op twee na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, na Kepa Arrizabalaga en Álvaro Morata, arriveerde echter wel tijdens een lastige periode op Stamford Bridge.

Chelsea mocht afgelopen zomer vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers geen aankopen doen, terwijl sterspeler Eden Hazard wel was vertrokken naar Real Madrid. Pulisic werd daardoor effectief de enige aankoop van de zomer en wist daardoor meteen alle aandacht op zich gericht. Manager Maurizio Sarri keerde daarnaast terug naar Italië en werd vervangen door clubicoon Frank Lampard, die er als manager van Derby County slechts een seizoen als hoofdcoach op had zitten en geen inspraak heeft gehad in de komst van de Amerikaan. Pulisic werd in de Engelse pers daarna al snel bestempeld als ‘geen aankoop van Sarri, geen aankoop van Lampard, maar een aankoop van het bestuur’ en deze stelling werd bevestigd door zijn status in de eerste maanden van dit seizoen. Lampard moest vanwege het transferverbod namelijk noodgedwongen met jonge spelers aan de slag, maar de oud-middenvelder nam zijn tijd om Pulisic te laten wennen aan zijn nieuwe omgeving. In de eerste maanden van het seizoen kregen Mason Mount, die Lampard nog kende van hun gezamenlijke tijd bij Derby, Willian, Callum Hudson-Odoi en zelfs de 32-jarige Pedro Rodríguez meestal de voorkeur boven de mega-aankoop.

Pulisic is de grote ster bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten en draagt op 21-jarige leeftijd regelmatig de aanvoerdersband

Tegen Wolverhampton Wanderers, Liverpool, Brighton & Hove Albion bleef hij in september negentig minuten op de bank zitten, terwijl hij daarna tegen Southampton en Newcastle United genoegen moest nemen met korte invalbeurten. In de Champions League beleefde de nieuwkomer een nog moeizamere start met een reservebeurt tegen Valencia en een plek op de tribune tegen Lille OSC en Pulisic liet in die tijd tegen NBC weten dat zijn begin bij Chelsea niet verliep zoals gehoopt: “Ja, natuurlijk wil ik spelen. Het is enorm frustrerend, maar ik blijf hard werken omdat ik wil spelen. Lampard heeft me dat ook gezegd, dat ik mijn best moet blijven doen en moet proberen een plek in het elftal te veroveren. Ik wist dat het moeilijk zou worden, het zou nooit makkelijk zijn. Ik moet mijn best blijven doen. Ik wil terugkeren in dit elftal en het team helpen om wedstrijden te winnen. Ik wil zoveel mogelijk minuten spelen, dat is mijn doel. Ik wil op het veld staan… Op dit moment heb ik het zwaar. Ik moet gewoon doorgaan en dingen leren. Zoals ik al zei, wil ik echt heel graag op het veld staan. Ik moet doorgaan en mezelf bewijzen.” Lampard vertelde in die tijd aan de Engelse pers meer te verwachten van Pulisic op het trainingsveld: “Wat hij moet doen is, net als alle andere spelers, op de trainingen het niveau bereiken waarvan je als trainer denkt: ‘daar is mijn basisspeler’. Aan de andere kant is hij nu ook onderwerp van gesprek vanwege zijn prijskaartje en zijn status bij zijn nationale ploeg. Iedereen laat zich een beetje meeslepen op de korte termijn. Voor de lange termijn is het zo dat hij hier pas net zit en dat hij net 21 jaar oud is geworden.”

‘Kijk naar Griezmann en Hazard’

Voor Pulisic lijkt de stap van de Bundesliga naar de Premier League, waar het tempo toch nog een tikkeltje hoger ligt en er ook fysiek meer gevraagd wordt, in eerste instantie een te grote verandering. De aanvaller is echter niet de enige grote aankoop van afgelopen zomer die tijd nodig heeft om te wennen, zo merkte de Amerikaanse bondscoach Greg Berhalter ook op tegen ESPN: “Hij staat onder hoge druk, hij zit bij een grote club. Wat ik goed vind is dat hij nu op een plek zit met veel jonge spelers. De manager is er ook aan gewend om met jonge spelers te werken, hij hanteert een filosofie waarbij hij de club op wil bouwen met deze groep jonge spelers en Pulisic past daar perfect in. Ik denk dat Lampard heeft proberen te zeggen dat alles wat eromheen speelt niet echt van belang is: wanneer je zijn transfersom analyseert, wanneer je analyseert wie hij vervangt, wanneer je analyseert dat hij de enige aankoop is geweest. En laten we niet vergeten dat hij niet de enige speler is die het lastig heeft gehad na een transfer. Kijk naar Griezmann bij Barcelona, Hazard bij Real Madrid. Dat zijn topspelers. Salah en De Bruyne bij Chelsea natuurlijk, de lijst gaat maar door. Omdat hij de enige aankoop was van het seizoen, let iedereen op hem.”

Pulisic werd tegen Burnley de jongste Chelsea-speler met een hattrick

Pulisic liet zich echter niet uit het veld slaan door zijn tegenvallende start en inmiddels ontpopt hij zich steeds meer tot een belangrijke speler voor Lampard. Op 26 oktober werd hij tegen Burnley de jongste Chelsea-speler ooit met een hattrick in de Premier League en ook tegen Watford en Crystal Palace vond hij het net. In de Champions League bereidde hij bovendien als invaller de winnende treffer van Michy Batshuayi voor in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax en Owen Hargreaves was na afloop van deze wedstrijd lovend. “Pulisic is technisch een enorm goede speler. Hij heeft waarschijnlijk niet zoveel gespeeld als hij had gewild, maar in het weekend was hij briljant en in deze wedstrijd was hij geweldig. Iedere keer dat hij aan de bal kwam gebeurde er iets, dat is geweldig voor Frank en hij is nu een extra optie”, analyseerde hij bij BT Sport. In het knotsgekke 4-4 gelijkspel tussen Chelsea en Ajax in Engeland maakte Pulisic opnieuw de negentig minuten vol en het was de aanvaller die in al in de vijfde minuut van de wedstrijd de penalty verdiende waar de 1-1 van zijn ploeg uit voortkwam.

Captain America, zoals de nieuwkomer inmiddels liefkozend wordt genoemd door zijn ploeggenoten, lijkt na een aantal moeizame maanden op stoom te komen bij Chelsea en dat is ook goed nieuws voor het Amerikaanse voetbal, waarvoor Pulisic als poster boy fungeert. De 34-voudig international is de eerste speler van de Verenigde Staten die als jongeling bij een Europese topclub terechtkomt en zijn verrichtingen worden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens Nuri Sahin, voormalig ploeggenoot van Pulisic in Dortmund, is het in ieder geval zaak dat de aanvaller zich niet te veel spiegelt aan zijn illustere voorganger Hazard: “Welke speler kan wel worden vergeleken met Hazard? Er zijn maar een handvol spelers van hetzelfde niveau als Hazard. Ik weet dat Christian zichzelf niet de druk oplegt om de nieuwe Hazard te worden. Ik heb met hem gesproken en die druk is er ook niet vanuit de manager of vanuit de club. Hij zal een geweldige speler worden voor Chelsea, maar hij wordt niet de nieuwe Hazard. Het is belangrijk dat hij de beste versie van Christian Pulisic wordt”, liet de huidige middenvelder van Werder Bremen onlangs optekenen door The Times.