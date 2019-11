Ongeslagen reeks van FC Groningen komt ten einde in Limburg

FC Groningen heeft zaterdagavond na zes wedstrijden op rij zonder nederlaag weer eens een Eredivisie-wedstrijd verloren. De Trots van het Noorden speelde een moeizame wedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard en ging door een late goal van de Limburgers met 1-0 onderuit. FC Groningen blijft daardoor voorlopig op de negende plek steken, met hetzelfde puntenaantal als het zondag in actie komende Feyenoord. Fortuna pakt op zijn beurt belangrijke punten in de strijd tegen degradatie en stijgt voorlopig naar de dertiende plek.

De thuisploeg begon het meest overtuigend aan de wedstrijd en het hele Fortuna Sittard Stadion schreeuwde in de derde minuut al om een penalty na een vermeende overtreding van Mike te Wierik op Vitalie Damashkan. Scheidsrechter Richard Martens ging hier echter niet in mee, al moest hij even later wel twee keer op zijn fluit blazen toen hij vanwege in het uitvak afgestoken vuurwerk de beide doelen niet meer kon zien.

Fortuna toonde zich echter niet onder de indruk van deze onderbrekingen en was na 22 minuten spelen via Branislav Ninaj dicht bij de openingstreffer. In de slotfase van de eerste helft volgden nog eens twee goede kansen voor Damashkan, die eerst echter op Sergio Padt stuitte en een paar minuten later een nieuwe poging van de lijn gehaald zag worden. In de tweede helft liet ook FC Groningen zich in aanvallend opzicht zien met kansen voor Mo El Hankouri en Ajdin Hrustic.

De volley van eerstgenoemde werd echter door Alexei Koselev uit zijn doel gehouden en de sluitpost had ook een antwoord op de inzet van Hrustic. In de slotfase leek alles erop te wijzen dat de twee ploegen genoegen zouden moeten nemen met een puntendeling, maar twaalf minuten voor tijd was het toch nog raak. Nadat Padt een inzet van Mark Diemers nog net wist te keren, was de rebound een prooi voor de zeven minuten daarvoor ingevallen Rasmus Karjalainen.