Voormalige ‘kroonprins’ zoekt eerherstel met aanval op Premier League-top

Voor aanvang van het seizoen was men het er in Engeland wel over eens dat Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur de grootste kans maakten op een plek in de top vier, met het jonge Chelsea van Frank Lampard en de afglijdende grootmachten Arsenal en Manchester United als de voornaamste kandidaten voor de resterende positie. Na dertien gespeelde wedstrijden geeft de stand echter een ander beeld weer: Manchester United, Arsenal en Tottenham Hotspur, waarvan de twee laatstgenoemde clubs hun manager al de laan uit hebben gestuurd, bungelen in de middenmoot, terwijl er zich ook al een duidelijke top vier heeft afgetekend. Liverpool is ongenaakbaar als koploper, met regerend landskampioen Manchester City en Chelsea nog als hoopvolle achtervolgers. Tussen deze verwachte namen staat ook een verrassend Leicester City, dat aan de hand van Brendan Rodgers voorzichtig durft de dromen van een nieuw stuntseizoen nadat drie jaar geleden tegen alle verwachtingen in het kampioenschap werd gewonnen.

Door Robin Bruggeman

Het sprookje van the Foxes in het seizoen 2015/16 zal niet snel meer vergeten worden, maar datzelfde kan niet gezegd worden over de prestaties van de club in de daaropvolgende seizoenen. In het jaar na de verrassende landstitel schopte Leicester het nog wel tot de kwartfinales van de Champions League, maar in de eigen competitie zag het er een stuk minder rooskleurig uit. In februari 2017 leidde dit zelfs tot het ontslag van de legendarische Claudio Ranieri, die zijn ploeg niet meer aan de praat kreeg en zich met de regerend kampioen slechts een plek boven de degradatiestreep bevond. Zijn assistent Craig Shakespeare nam vervolgens op interim-basis de teugels over en leidde Leicester uiteindelijk naar een veilige twaalfde positie, waarna hij een driejarig contract als de permanente manager voorgeschoteld kreeg. Ruim vier maanden na het zetten van zijn handtekening was echter ook het spel voor de Engelse oefenmeester uit toen Leicester opnieuw moest vrezen voor degradatie en met Claude Puel werd een ervaren trainer aangesteld om het schip weer in rustiger vaarwater te brengen.

De Fransman eindigde zijn eerste seizoen in het King Power Stadium op een verdienstelijke negende plek en begon ook goed aan zijn tweede jaar in Leicester. De dood van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha in een helikoptercrash op de parkeerplaats van het stadion in oktober van het afgelopen jaar wierp echter een schaduw over de hele club en na een slechte serie aan het begin van 2019 werd ook afscheid genomen van Puel. Nadat de namen van onder meer Rafael Benítez, David Wagner en Slavisa Jokanovic de revue waren gepasseerd, werd Rodgers op 26 februari gepresenteerd als de nieuwe trainer. De 46-jarige Noord-Ier was tot dat moment nog werkzaam bij de Schotse grootmacht Celtic en lag op koers voor zijn derde treble in drie jaar tijd. De lokroep van de Premier League was echter genoeg voor Rodgers om een bijna gegarandeerd kampioenschap te laten lopen en zijn biezen te pakken voor een nieuw avontuur in de Engelse competitie.

Rodgers greep in 2014 net naast de landstitel met Liverpool

Swansea City en Liverpool

Rodgers maakte een jaar of tien geleden voor het eerst naam als trainer toen hij Swansea City als eerste Welshe club ooit naar de Premier League voerde en in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau punten af wist te snoepen van onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea en Arsenal. Liverpool meldde zich in de zomer van 2012 dan ook bij de coach die inmiddels gold als de ‘kroonprins van het Engelse trainersgilde’ en Rodgers zou het ruim drie jaar volhouden op Anfield, met het seizoen 2013/14 als het absolute hoogtepunt. The Reds trokken in dat jaar de aandacht met spectaculair voetbal aan de hand van supertrio SSS, bestaande uit Luis Suárez, Raheem Sterling en Daniel Sturridge, en lagen lang op koers voor de eerste landstitel sinds 1990. Een nederlaag tegen Chelsea eind april, ingeleid door het befaamde slippertje van clubicoon Steven Gerrard, en een gelijkspel tegen Crystal Palace in de daaropvolgende wedstrijd gaf Manchester City echter de kans om langszij te komen. Liverpool eindigde het seizoen uiteindelijk met 101 gemaakte goals op 2 punten achter the Citizens.

De huidige koploper van de Premier League wist de titelrace in het seizoen erop echter niet vol te houden en Liverpool zakte daarna terug naar een zesde positie. In deze tijd begonnen Rodgers’ uitspraken zich ook tegen hem te keren. De oefenmeester gold onder de fans al als een cultfiguur door onder meer te stellen dat het ‘prachtig was voor het publiek van Sunderland om ons, als team waar iedereen het over heeft, aan het werk te zien’ nadat zijn Swansea net met 2-0 had verloren van the Black Cats en ook richting zijn werkgevers liet hij zich verbaal gelden. Na een aantal teleurstellende resultaten bij Liverpool wees hij bijvoorbeeld met een beschuldigende vinger naar de money men vanwege het uitblijven van aankopen. Deze interne frictie speelde uiteindelijk een grote rol in het besluit van de club om Rodgers in oktober 2015 na een 1-1 gelijkspel in de Merseyside-derby tegen stadsgenoot Everton op straat te zetten.

Volle prijzenkast

Een klein jaar later dook Rodgers weer op bij de Schotse grootmacht Celtic en zijn tweeënhalve seizoen als manager van the Bhoys kunnen niet anders worden gezien als een daverend succes. De trainer pakte in 2017 en 2018 de landstitel, terwijl in deze jaren ook de Scottish Cup en de League Cup werden gewonnen. Deze laatste trofee won hij eind vorig jaar ook nog voor een derde keer, maar zelfs deze prijzenregen kon Rodgers er niet van weerhouden om in februari over te stappen naar wat op het eerste gezicht een middenmoter in de Premier League was. De nieuwkomer, die door de Engelse voetbalvolgers in eerste instantie met de nodige scepsis werd begroet, zag echter meer potentie in de selectie dan wat Puel er tot dan toe uit wist te halen en Rodgers toog meteen aan het werk om de rust in de kleedkamer te herstellen. Zo stelde hij goalgetter Jamie Vardy vrij van de verdedigende taken die Puel hem mee had gegeven en zorgde hij ervoor dat veteranen uit het kampioenselftal Christian Fuchs en Wes Morgan, ondanks dat zij geen basisspelers meer waren, nieuwe contracten kregen.

Rodgers beleefde een uitermate succesvolle periode bij Celtic

De voornaamste reden voor Rodgers om bij Leicester aan de slag te gaan was echter de berg talenten die de club in de afgelopen jaren bij elkaar had verzameld. Met onder meer Ben Chilwell, Wilfred Ndidi, Harvey Barnes, James Maddison en Demarai Gray als veelbelovende spelers zette de nieuwe manager al snel een geraamte neer voor zijn elftal en afgelopen zomer werden nog een aantal aanvullingen gehaald. Zo ontving AS Monaco 45 miljoen euro om de overstap van Youri Tielemans, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen al gehuurd werd, permanent te maken en Ayoze Pérez werd voor ruim 33 miljoen opgepikt bij Newcastle United om Vardy een nieuwe aanvalspartner te geven. Voor het middenveld werd ook Tielemans’ landgenoot Dennis Praet voor 25 miljoen opgepikt bij Sampdoria, al is de Belg er nog niet in geslaagd om zich op te werken tot onbetwiste basiskracht bij zijn nieuwe werkgever. De misschien wel belangrijkste beslissing van Rodgers was echter om geen vervanger aan te trekken van de voor 87 miljoen naar Manchester United vertrokken Harry Maguire en het vertrouwen te geven aan de 23-jarige Caglar Söyüncü. De jonge Turk werd in de zomer van 2018 al voor 21 miljoen overgenomen van SC Freiburg en was in zijn eerste jaar niet verder gekomen dan 6 optredens in de Premier League.

De soms nog wat druistige Söyüncü blijkt dit seizoen echter de perfecte partner voor routinier Jonny Evans en samen met clubicoon Kasper Schmeichel en vleugelverdedigers Chilwell en Ricardo Pereira, twee van de beste backs op de Engelse velden, vormen zij na dertien wedstrijden de minst gepasseerde verdediging van de Premier League. Voor deze defensie opereert Ndidi zoals N’Golo Kané dat deed in het jaar dat Leicester kampioen werd en geen enkele middenvelder in de Engelse hoogste afdeling onderschepte de bal vaker of voerde meer tackles uit dan de 22-jarige Nigeriaan. Deze eenmansmuur voor de verdediging geeft Tielemans, Maddison en Pérez de kans om zich meer met het offensieve gedeelte bezig te houden en hier weet Vardy weer optimaal van te profiteren. De geslepen veteraan staat momenteel met twaalf doelpunten bovenaan de lijst met doelpuntenmakers in de Premier League en Vardy droomt alweer stiekem van de topscorerstitel, die hij in het kampioensjaar met een doelpunt verschil aan Harry Kane moest laten.

Vardy maakte dit seizoen als eerste speler tien doelpunten in de Premier League

’We duiken nergens voor weg’

Leicester heeft na 13 wedstrijden nu meer punten (29 stuks) bij elkaar verzameld dan de club deed in het seizoen dat de titel werd gepakt, al lijkt een nieuw kampioenschap momenteel ver weg. In de afgelopen maanden werd er onder meer gewonnen van Arsenal en Tottenham, terwijl Southampton een spraakmakende 9-0 nederlaag aan de broek kreeg. Zijn oude club Liverpool is vooralsnog echter een maatje te groot voor Rodgers en zijn manschappen en de eerste wedstrijd tegen de koploper ging begin oktober door een penalty van James Milner in de 95e minuut nipt met 2-1 verloren. Rodgers liet onlangs in gesprek met de BBC dan ook weten dat de supporters niet te hard van stapel moeten lopen: “We zijn blij, we duiken nergens voor weg, maar ik denk ook dat er pas dertien wedstrijden gespeeld zijn. Waar we wel erg blij mee zijn, is onze consistentie. Toen we hier begonnen stonden we op een twaalfde plek en we wilden daarna doorbouwen op het goede werk van Puel. Wat geweldig is, is dat onze supporters nu zingen dat we kampioen gaan worden in de zwaarste competitie van de wereld. Dat zegt genoeg over hun instelling, hun vertrouwen en hun dromen.”

Leicester zal dit seizoen hoe dan ook een lastig te nemen horde voor de traditionele grootmachten blijven en de ploeg heeft als voordeel dat het zich zonder Europese verplichtingen compleet op de Premier League kan richten. Het enige wat dan ook roet in het eten lijkt te kunnen gooien, zou een vertrek van Rodgers zijn. De coach gold naar verluidt als de favoriet bij Tottenham om Mauricio Pochettino op te volgen voordat José Mourinho werd aangesteld en het nieuws dat Arsenal Unai Emery de laan uit heeft gestuurd zal in het King Power Stadium ook niet met gejuich ontvangen zijn. Rodgers liet onlangs al wel weten niet uit te zijn op een snel vertrek, waardoor het nieuwe sprookje van the Foxes waarschijnlijk nog wel even voort zal duren: “Er is niets om over te praten. Het voetbal zit vol met roddels en speculatie. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik erg gelukkig ben bij Leicester, ik zit hier pas sinds februari. Het is allemaal geweldig geweest sinds we hier zijn begonnen, we zijn hier bezig met een project dat we de komende jaren verder willen ontwikkelen. Dat is mijn enige focus, net als die van het team, van de staf en van de club. Wat ik heb geleerd van deze sport is dat je altijd gelinkt zal worden aan andere posities en dat er altijd speculatie is, maar het heden is het belangrijkst.” Leicester neemt het zondagmiddag om 17.30 uur op tegen het worstelende Everton en gaat dan proberen om de strijd om de bovenste plekken voort te zetten.