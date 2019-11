Bayer Leverkusen en Bosz winnen en hopen op zege van Juventus

Bayer Leverkusen heeft dinsdagavond een cruciale overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt. Het team van Peter Bosz was met 0-2 te sterk voor Lokomotiv Moskou en komt in Groep D op zes punten uit vijf wedstrijden. Daardoor is Bayer in ieder geval zeker van deelname aan de Europa League, maar een overwinning van Juventus op Atlético Madrid zou betekenen dat de achterstand op de Spaanse topclub slechts één punt bedraagt. Dat betekent dat op de laatste speeldag om de tweede plaats wordt gestreden.

Bayer ging met een minimale voorsprong de rust in, maar net als in het eerste groepsduel met Lokomotiv maakte de ploeg van Bosz veel fouten in de opbouw. Dat resulteerde na zeven minuten al in een tegendoelpunt, maar de treffer van Aleksey Miranchuk werd wegens buitenspel ongeldig verklaard. Niet veel later kwam Bayer op kolderieke wijze op voorsprong, toen Éder de bal in het strafschopgebied probeerde weg te werken maar tegen ploeggenoot Rifat Zhemaletdinov aan schoot en de bal in zijn eigen doel zag belanden.

Lokomotiv en Bayer hadden in het restant van het eerste bedrijf uitzicht op een doelpunt. De defensie van de Duitsers bleek onzeker ogen en het was aan Lukas Hradecky te danken dat na nog geen half uur spelen niet de 1-1 op het scorebord verscheen. Na een misstap van Wendell leek Anton Miranchuk voor de gelijkmaker te zorgen, maar de hand van de doelman was cruciaal. Op slag van rust kreeg Kevin Volland een dot van een kans op de 0-2. Na een halve redding van Guilherme op een schot van Moussa Diaby wachtte de aanvaller te lang en werd hij uiteindelijk geblokt. De grensrechter vlagde uiteindelijk voor buitenspel.

Bayer startte feller aan het tweede bedrijf en dat leidde na negen minuten al in het tweede doelpunt. Charles Aránguiz kreeg de bal na een vrije trap en lobte de bal richting Sven Bender, die het leer met een heerlijke volley in de verste hoek mikte: 0-2. Bayer zal in de laatste groepswedstrijd in eigen huis tegen Juventus sowieso moeten winnen en hopen dat Atlético dat niet doet tegen Lokomotiv.