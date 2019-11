Kranten delen gezamenlijk één 8 uit na afgelopen Eredivisie-speelronde

PSV wist zondagmiddag na een reeks van zes wedstrijden zonder zege weer eens te winnen. De Eindhovenaren waren met 2-1 te sterk voor sc Heerenveen en Steven Bergwijn was met twee doelpunten de absolute uitblinker. De vleugelaanvaller van PSV krijgt van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad met een 8 het hoogste cijfer van het afgelopen weekeinde.

De doelmannen van beide Teams van de Week komen uit de wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV. De Telegraaf kiest voor Lars Unnerstall, terwijl het Algemeen Dagblad een plek voor Warner Hahn heeft ingeruimd. Naast Unnerstall bestaat de defensie van De Telegraaf uit Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen, Sai van Wermeskerken van PEC Zwolle, Perr Schuurs van Ajax en Bart Vriends van Sparta Rotterdam.

Het Algemeen Dagblad kiest met Freek Heerkens van Willem II, Marcos Senesi van Feyenoord, Daley Blind van Ajax en Owen Wijndal van AZ voor vier andere namen. Het middenveld van beide kranten komt op één plaats overeen, daar Ajacied Hakim Ziyech een plek in beide teams heeft verdiend. Het middenveld van De Telegraaf bestaat verder uit Fredrik Midtsjo van AZ en Bryan Smeets van Sparta Rotterdam, terwijl het Algemeen Dagblad Abdou Harroui van Sparta Rotterdam en John Goossens van ADO Den Haag heeft geselecteerd.

De aanval van beide teams komt grotendeels overeen, daar Ajacied Quincy Promes en PSV’er Bergwijn zowel door De Telegraaf als door het Algemeen Dagblad in de voorste linie zijn geposteerd. Laatstgenoemde krant kiest in de spits voor Tomás Necid van ADO Den Haag, terwijl AZ-spits Myron Boadu met zijn optreden tegen FC Utrecht een plaats in het Team van de Week van De Telegraaf heeft verdiend.

Team van de Week De Telegraaf: Unnerstall (7,5), Zeefuik (7,5), Van Wermeskerken (7), Schuurs (7), Vriends (7); Midtsjo (7), Ziyech (7), Smeets (7,5); Bergwijn (8), Boadu (7) en Promes (7).

Team van de Week het Algemeen Dagblad: Hahn (7,5), Heerkens (7), Senesi (7), Blind (7), Wijndal (7); Harroui (7), Ziyech (7), Goossens (7); Promes (7), Necid (7,5) en Bergwijn (8).