Van Bommel verklaart drastisch besluit en keuze voor Dumfries als captain

PSV-trainer Mark van Bommel heeft Pablo Rosario de aanvoerdersband afgenomen zodat de middenvelder zich weer volledig kan richten op het voetbal. Ibrahim Afellay is nog altijd de eerste aanvoerder, maar omdat hij dit seizoen nog geen minuut speelde droeg Rosario tot dusver de band. Zondag werd bekend dat Denzel Dumfries de nieuwe captain is achter Afellay en de band draagt tegen sc Heerenveen. Van Bommel zegt er niet van te balen dat hij de band van Rosario af heeft moeten nemen. “Nee, dat hoort erbij”, reageert de trainer.

“Ik ben na gaan denken: hoe krijg ik Pablo weer op het niveau van vorig seizoen? Ik heb een aantal gesprekken met hem gevoerd”, begint Van Bommel zijn uitleg. “We zijn samen tot de conclusie gekomen om de band aan iemand anders te geven om hem te ontlasten en alleen maar met voetbal bezig te zijn. Toen ben ik na gaan denken: wie zijn de opties? Ik denk dat Ibi (Ibrahim Afellay, red.) de nummer één is, Denzel twee en Nick (Viergever, red.) drie”, aldus Van Bommel, die benadrukt dat Afellay zijn eerste aanvoerder blijft, ondanks dat de middenvelder dit seizoen nog geen wedstrijd voor PSV speelde in de Eredivisie en Europa League.

Van Bommel krijgt in het interview met FOX Sports de vraag voorgelegd of het een inschattingsfout is geweest om Rosario aanvoerder te maken. “Inderdaad, ik had gedacht dat hij in die situatie nog sterker zou worden. Na verloop van tijd moet je gewoon met elkaar gaan praten en de situatie bekijken. Hij had er geen last van, alleen moet hij zich kunnen concentreren op het voetbal. Hij heeft een ander karakter dan Denzel. Het is niet zo dat als je een beslissing maakt, daar niet op terug kan komen.”