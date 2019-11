Clubrecord Jan Oblak laat op zich wachten na misstap Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zaterdagavond in LaLiga dure punten laten liggen. Het team van trainer Diego Simeone moest op bezoek bij Granada genoegen nemen met een gelijkspel en dat was alweer de zevende remise na veertien competitieduels: 1-1. Door de remise heeft Atlético nu drie punten minder dan koploper Barcelona: 25 om 28. Jan Oblak had de Atlético-keeper met de meeste clean sheets in LaLiga kunnen worden, maar voorlopig blijft de nummer een van los Colchoneros het clubrecord delen met Abel Resino: 95 (alleen volledige duels).

Van mooi voetbal was in de eerste helft geen sprake. De teams van Diego Martinez en Simeone streden voor elke bal, leden veel balverlies en deinsten er niet voor terug om soms over de schreef te gaan. Het was sowieso niet verwonderlijk dat een eerste helft met de twee minst gepasseerde keepers van LaLiga doelpuntloos werd afgesloten, al had Atlético zeker kansen om in Los Cármenes aan de leiding te gaan.

Vitolo nam Atlético in de eerste helft op sleeptouw. De aanvaller leek al na een paar minuten aan de basis te staan van een openingsdoelpunt, maar Ángel Correa kon net niet bij de bal komen. Vitolo vond in het restant van het eerste bedrijf tot tweemaal toe doelman Rui Silva op zijn weg. Na een uur spelen viel alsnog de 0-1: na een heerlijke steekpass van Héctor Herrera schoof Renan Lodi de bal door de benen van Rui Silva.

De voorsprong van Atlético bleef niet lang intact. Na een corner vanaf de rechterkant kopte German Sánchez de bal diagonaal achter Jan Oblak: 1-1. Daar hadden de Madrilenen niet van terug. Simeone bracht João Félix, die sinds 19 oktober niet meer had gespeeld, en Dario Poveda, een jeugdaanvaller in vorm, binnen de lijnen, maar ook het duo kon niet voor het verschil zorgen. Tien minuten voor tijd miste Álvaro Morata een opgelegde kans.