‘Als Bayern München ooit voor mij terugkeert, dan zal ik geen ’nee‘ zeggen’

Hakan Calhanoglu sluit niet uit dat hij ooit terugkeert in de Bundesliga, zeker als clubs van het kaliber Bayern München en Borussia Dortmund aankloppen. De 47-voudig international van Turkije, opgegroeid in Duitsland, stond in 2014 al eens op het lijstje van Bayern, al kwam een transfer niet van de grond. Calhanoglu heeft bij zijn huidige werkgever AC Milan een contract tot medio 2021.

"Ik ben grootgebracht in Duitsland, maar hou ervan om gesprekken te voeren in het Italiaans", opent Calhanoglu in gesprek met BILD. "Vanuit sportief oogpunt is het mijn doel om ooit voor Bayern of Dortmund uit te komen. Of voor een andere Duitse topclub", aldus de middenvelder, die bezig is aan zijn derde seizoen in Milaan en inmiddels 103 duels achter zijn naam heeft staan voor i Rossoneri.

Calhanoglu werd vijf jaar geleden in verband gebracht met Bayern, maar Bayer Leverkusen trok destijds aan het langste eind. Drie jaar later volgde voor circa 24 miljoen euro een overgang richting Milaan. "Het was belangrijk dat Bayern me toen in de gaten hield", zegt de aanvallende middenvelder. "Maar toen speelden Arjen Robben en Franck Ribéry er nog en die waren erg geliefd bij de fans. Het was moeilijk om een 'nee' te verkopen, maar als Bayern in de toekomst een keer terugkeert voor mij, zal ik geen 'nee' zeggen."

De international van Turkije, die zich met zijn land wist te plaatsen voor het EK van volgend jaar, speelde in Duitsland naast Leverkusen ook voor Hamburger SV en Karlsruhe SC. Calhanoglu hervat zaterdag de competitie met AC Milan, als Napoli op bezoek komt in het San Siro. Het elftal van trainer Stefano Pioli bezet na twaalf wedstrijden de tegenvallende veertiende plaats in de Serie A.