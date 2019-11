Voormalig FC Twente-verdediger Douglas mikt op Eredivisie-rentree

Douglas Franco Teixeira keert mogelijk op korte termijn terug in de Eredivisie. RTV Drenthe weet maandagmiddag namelijk te melden dat de ex-verdediger van FC Twente zijn zinnen heeft gezet op een dienstverband bij FC Emmen. De momenteel clubloze Douglas heeft naar verluidt al een aantal fysieke tests afgewerkt en wacht nu op een definitieve beslissing van de Drentenaren.

De 31-jarige verdediger krijgt naar alle waarschijnlijkheid snel duidelijkheid, aangezien de clubleiding van FC Emmen later op de maandag nog bij elkaar komt om de knoop door te hakken. Voor Douglas zelf staat FC Emmen op één, zo laat een van zijn zaakwaarnemers weten aan bovengenoemde regionale omroep: “Zijn vrouw voelt zich thuis in Enschede en de afstand van Enschede naar Emmen is goed te doen.”

Douglas geniet bekendheid op de Nederlandse velden vanwege de periode waarin hij voor FC Twente speelde. De geboren Braziliaan stond tussen 2007 en 2013 onder contract in Enschede en groeide in die tijd uit tot een belangrijke speler. Met de Tukkers werd hij in het seizoen 2009/10 kampioen van de Eredivisie, terwijl hij ook een KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal won.

De stopper werd in die tijd ook gelinkt aan Oranje en eind 2011 ontving hij een Nederlands paspoort. Hoewel hij in oktober 2012 op de bank zat tijdens een interland tegen Andorra, kwam het nooit tot een officieel debuut voor Douglas. Na zijn vertrek bij FC Twente speelde hij in de afgelopen jaren nog voor Dinamo Moskou, Trabzonspor en Sporting Portugal. In april 2017 raakte hij als speler van laatstgenoemde club betrokken bij een dopingschandaal dat hem een schorsing van wereldantidopingagentschap WADA opleverde.