FC Den Bosch krabbelt terug na uitspraken van Ahmad Mendes Moreira

FC Den Bosch heeft besloten om toch een onderzoek te starten naar de gebeurtenissen op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Excelsior (3-3) van zondag. Aanvankelijk publiceerde de club een statement waarin Den Bosch beweerde dat er 'kraaiengeluiden' werden gemaakt richting Ahmad Mendes Moreira, maar de aanvaller van Excelsior maakte zelf duidelijk dat hij de huid vol werd gescholden door het thuispubliek.

"De uitspraken van Excelsior-speler Moreira zijn voor FC Den Bosch aanleiding nader onderzoek te plegen om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune. FC Den Bosch benadrukt nogmaals dat zij zich distantieert van discriminatie en racisme", schrijft de club op Twitter. Mendes Moreira vertelde aan FOX Sports dat hij werd uitgescholden voor 'k-zwarte, k-neger, k-katoenplukker, Zwarte Piet'.

De KNVB liet in een statement op de website weten dat het protocol voor spreekkoren op correcte wijze is gehanteerd tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd. Het duel werd in de eerste helft stilgelegd door arbiter Laurens Gerrits. "Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot, zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht", zo klonk het.

Ricardo Moniz, de trainer van Excelsior, stelt dat zijn ploeg en Mendes Moreira in het bijzonder boven het gedrag van de supporters moeten staan. "Het is altijd een minderheid, maar het is natuurlijk een schande. Die mensen zijn ziek, punt. Die mensen moeten worden aangepakt. Alleen, je moet het zoveel mogelijk negeren. Daarom spelen we ook door", aldus Moniz, die zegt te waken voor een 'slachtofferrol'. "Dat moet je niet willen. De meerderheid is goed, dat is belangrijk voor iedereen in Nederland. Want je wilt niet polariseren. Maar er zijn een aantal mensen ziek, heel erg ziek."