Engeland loopt na ‘gratis’ doelpunt ver uit; primeur voor Harry Kane

Engeland heeft zondagavond zijn kwalificatiecyclus afgesloten met een ruime zege bij Kosovo. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate, die al lang en breed gekwalificeerd was, liep door doelpunten van Harry Winks, Harry Kane, Marcus Rashford en Mason Mount uit naar een 0-4 overwinning. Kane werd daarmee de eerste Engelsman die in elke kwalificatiewedstrijd van een cyclus wist te scoren. Tsjechië verloor in dezelfde Groep A nipt van Bulgarije (1-0), dat vrijwel de hele wedstrijd onder druk stond.

Kosovo - Engeland 0-4

Engeland was al zeker van groepswinst en had daarom alleen nog de eer om voor te spelen. Kosovo begon goed aan de wedstrijd met een grote kans voor Atdhe Nuhiu, die in kansrijke positie echter in de handen van doelman Nick Pope kopte. Na iets meer dan een half uur grepen de Engelsen de leiding. Harry Winks ontving de bal op de rand van de zestien van Alex Oxlade-Chamberlain en zette met zijn aanname direct de voltallige Kosovo-verdediging te kijk. De apathische defensie zag vervolgens hoe Winks van dichtbij eenvoudig scoorde: 0-1. Het was voor de middenvelder zijn eerste treffer in dienst van de Engelse ploeg.

Kosovo kwam na rust sterk de kleedkamers uit en kreeg via verdediger Amir Rrahmani een goede kopkans, die net naast ging. Aan de andere kant bediende Raheem Sterling vanaf de rechterkant Harry Kane, die zijn inzet op de paal zag belanden. In de 79ste minuut leverde een soortgelijke combinatie wél een doelpunt op voor Engeland. Sterling snelde langs zijn tegenstander en zag zijn lage voorzet via de voet van een verdediger bij Kane belanden, die eenvoudig profiteerde: 0-2. Vier minuten later maakte Marcus Rashford op aangeven van opnieuw Sterling de 0-3. De spits van Manchester United legde de bal in één keer knap in de verre hoek. In de blessuretijd deed ook invaller Mason Mount nog een duit in het zakje. De middenvelder van Chelsea scoorde simpel op aangeven van Kane, die de bal in de opbouw van Kosovo had onderschept: 0-4.

Bulgarije - Tsjechië 1-0

Tsjechië had zich afgelopen donderdag al verzekerd van EK-deelname, maar toonde desalniettemin zijn aanvallende intenties op bezoek bij Bulgarije. In de eerste helft was de beste kans voor Tomás Soucek, die in de rebound een goede schietkans kreeg. Doelman Georgij Georgijev bracht echter knap redding. Na rust pakten de Bulgaren de leiding. Een vrije trap van Kiril Despodov belandde op het hoofd van Vasil Bozhikov, die volledig over het hoofd werd gezien door de Tsjechische verdediging en vrij kon inkoppen: 1-0. Tsjechië kreeg daarna nog goede kansen op de gelijkmaker: eerst via Jan Boril, die zijn schot net naast zag gaan, daarna was Soucek uit een hoekschop twee keer gevaarlijk. Zowel met het hoofd als met zijn schoen mikte de middenvelder echter net naast.