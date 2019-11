Jamie Jacobs dirigeert SC Cambuur naar stevigere koppositie

SC Cambuur heeft zich steviger genesteld op de koppositie van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong won zondag met 3-1 van nummer negen Almere City. Jamie Jacobs was met twee doelpunten en een assist de grote man. Cambuur heeft drie punten meer en een beter doelsaldo dan De Graafschap, maar de nummer twee heeft nog een wedstrijd tegoed.

Almere City verloor dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd, maar uitwedstrijden zijn de grote zwakte voor de ploeg van Robert Molenaar. Van de zeven voorgaande uitduels in het seizoen 2019/20 werd geen enkele in een overwinning omgezet en die reeks werd in Friesland verlengd. In een goede eerste helft legde Cambuur de basis voor de zege. Na een kwartier verstuurde verdediger Erik Schouten een fraaie lange bal richting Jacobs, die het leer panklaar neerlegde voor de vrijstaande Robert Mühren: 1-0.

Het was Jacobs zelf die vervolgens voor de 2-0 zorgde. Jarchino Antonia dolde zijn tegenstanders en vond de meegelopen Jacobs, die binnentikte. Almere liet zich echter niet onbetuigd: door een knappe redding van keeper Sonny Stevens op een inzet van Shayon Harrison bleef het voor rust bij 2-0. In het tweede bedrijf zocht Cambuur naar de definitieve beslissing. Issa Kallon kapte naar binnen en zocht de verre hoek, maar stuitte op de uitblinkende keeper Joshua Smits. Even daarna haalde Smits een inzet van Kallon net onder de lat vandaan.

Smits voorkwam ook de 3-0 van Mühren, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven toen Jacobs zijn tweede doelpunt van de middag produceerde. Nadat Smits een hard schot van invaller Ragnar Oratmangoen verwerkte, was de rebound een prooi voor de middenvelder. Een kwartier voor tijd werd het echter 3-1, toen een corner werd verlengd en de bal voor de voet van Harrison kwam. Hij vond het doel; volgens de arbitrage werkte verdediger David Sambissa de bal weg toen die de lijn al had gepasseerd. Dicht bij een comeback kwamen de bezoekers niet meer.