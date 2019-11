Fans beroepen zich tegenover Danny Verbeek op Zwarte Piet-demonstratie

Toen de spelers van FC Den Bosch en Excelsior zondagmiddag naar binnen werden gedirigeerd door arbiter Laurens Gerrits, besloot aanvoerder Danny Verbeek van de thuisploeg verhaal te halen bij het publiek. Hij kreeg van de supporters te horen dat er geen sprake was van racistische uitingen richting buitenspeler Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, zo vertelt Verbeek na afloop aan FOX Sports.

In de eerste helft werd het spel stilgelegd door de arbitrage. Mendes Moreira was hevig ontdaan en vertelde te zijn uitgescholden voor 'k-zwarte, k-neger, k-katoenplukker, Zwarte Piet'. Er klonken naar verluidt Zwarte Piet-liederen en oerwoudgeluiden. Mendes Moreira beende hevig geëmotioneerd van het veld. Verbeek zegt dat hij tijdens de wedstrijd geen oerwoudgeluiden en scheldwoorden heeft gehoord.

"Daar ga ik niet om liegen, ik heb het echt niet gehoord. Maar als het gebeurd is, dan wil ik daar namens deze club mijn excuses voor aanbieden. Dat hoort hier absoluut niet thuis en daar distantiëren wij ons als club ook van", maakt de aanvoerder van Den Bosch duidelijk. Toen de wedstrijd stillag, vroeg hij aan de supporters wat er aan de hand was. De liederen over Zwarte Piet had hij 'natuurlijk' wel gehoord.

"Ik heb gevraagd hoe het ervoor stond en zij zeiden tegen mij: 'Danny, we hebben een demonstratie gehad, dit is daarnaartoe gericht en echt niet naar die jongen.' Dat heb ik meteen tegen Luigi (Bruins, aanvoerder van Excelsior, red.) en tegen die jongen gezegd." Supporters van Den Bosch hadden eerder op de dag in de stad gedemonstreerd voor het behoud van Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas.

De KNVB laat in een statement op de website weten dat het protocol voor spreekkoren op correcte wijze is gehanteerd tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd. "Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot, zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht", zo klinkt het.