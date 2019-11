Openlijke kritiek van ploeggenoot Varane op Mbappé valt volledig verkeerd

Raphaël Varane was op een persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel van Frankrijk met Albanië van zondag kritisch op Kylian Mbappé, die volgens de centrumverdediger soms te egoïstisch te werk gaat in wedstrijden. De kritiek van Varane valt zeer slecht bij Wilfrid Mbappé, die het zondag in de Franse media openlijk opneemt voor zijn zoon.

"Iemand die weinig kennis heeft doet er verstandig aan om te zwijgen", stelt Mbappé senior op cryptische wijze in gesprek met L'Équipe. "Sommige mensen zouden beter moeten nadenken. We hebben al sinds het begin van de loopbaan van Kylian te maken met kritiek. Hij zit al sinds heel jonge leeftijd in de voetbalwereld, met alle goede en minder goede dingen die daarbij komen kijken. Sommige mensen mogen je graag, anderen weer niet. Je moet dat accepteren en er verder geen aandacht aan schenken. De kritiek verdampt namelijk na verloop van tijd."

"Ik weet dat er in de voetballerij veel mensen zijn die aan geheugenverlies lijden en dat een slechte wedstrijd altijd gelijk voor veel twijfel zorgt", vervolgt de vader van de aanvaller van Paris Saint-Germain. "Donderdag tegen Moldavië speelde Kylian niet goed, dat is een feit. Maar ik blijf me verbazen over de bemoeienis van mensen die hem goed kennen en regelmatig spreken. Al heeft iedereen recht op een eigen mening. Discussies horen nou eenmaal bij Kylian en de reis die hij aan het maken is. Wees echter gerust, het heeft geen vat op ons. We zijn ervan overtuigd dat het beste nog moet komen."

Het felle antwoord van Mbappé senior komt als reactie op de woorden van Varane tijdens een persmoment van de regerend wereldkampioen. De verdediger van Real Madrid begon echter nog met een lofzang op de jonge aanvaller. "Hij past goed in de groep, is altijd hetzelfde en makkelijk in de omgang." Om vervolgens met enkele verbeterpunten te komen. "Kylian zou soms beter kunnen spelen, dat weet hij ook heel goed. Hij heeft over enorm veel kwaliteiten. Kylian moet soms betere keuzes maken, hij kan niet alles tegelijk doen namelijk. De bal vaker overspelen naar een ploeggenoot, meer openingen creëren. Er moet een band ontstaan met zijn teamgenoten. Maar zijn instelling staat buiten kijf, die is altijd onberispelijk."