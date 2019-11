Noord-Ierland - Nederland: live-uitzending, aftrap en vermoedelijke opstellingen

Het Nederlands elftal kan zaterdagavond kwalificatie voor het EK veiligstellen. Na Engeland, Tsjechië, Oekraïne, Spanje, Zweden, Polen, Frankrijk, Turkije, België, Rusland, Italië en Finland kan ook de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het ticket in ontvangst nemen als er minimaal een punt wordt gepakt tegen Noord-Ierland. Op papier heeft Oranje een eenvoudige klus te klaren, maar de nummer drie uit de poule heeft deze EK-kwalificatieserie al meer dan eens bewezen een taaie tegenstander te zijn en met name in eigen huis. Nederland is er nog niet, maar wel bijna.

Dat Noord-Ierland een stugge tegenstander is, bewees het vorige maand in De Kuip. Oranje was de bovenliggende partij, maar kwam bijzonder moeizaam tot kansen. Frenkie de Jong werd vastgezet door de Noord-Ieren en plots werd de angel uit het spel van Nederland gehaald. Na een teleurstellende eerste helft werd het spel na rust iets beter, maar waren het de bezoekers die een kwartier voor tijd op voorsprong kwamen via Josh Magennis. Het werd even stil in De Kuip, want niemand had gerekend op een achterstand. Aan de hand van Memphis Depay wist Nederland de rug te rechten in een geweldige slotfase. Tien minuten voor tijd tekende de aanvaller van Olympique Lyon voor de gelijkmaker. Terwijl er niet meer in leek te zitten en de blessuretijd was aangebroken, was het pinchhitter Luuk de Jong die met zijn 2-1 het stadion liet ontploffen. Even later bepaalde Depay de eindstand zelfs op 3-1.

Koeman: 'We mogen ons niet weer laten verrassen door Noord-Ierland'

Koeman was op 10 oktober vooral opgelucht toen Oranje met een benauwde overwinning van het veld stapte. Toch hield hij gemengde gevoelens over aan de wedstrijd, want goed was het zeker niet wat zijn ploeg liet zien. Na afloop gaf hij aan dat hij het spel van de tegenstander ‘verschrikkelijk om naar te kijken’ vond. Die uitspraak viel niet goed in Noord-Ierland en zou voor de opponent van zaterdagavond zelfs motiverend zijn. De uitspraak van Koeman werd in Noord-Ierland bestempeld als ‘respectloos’. Toen de Nederlandse trainer vrijdag werd geconfronteerd met zijn uitspraak, bood hij zijn excuses aan. “Ik bedoelde niet de tactiek waarmee ze speelden. Ik heb enorm veel respect voor de Noord-Ierse spelers en de manier waarop ze ons bestreden hebben. Het was heel moeilijk om ze te verslaan. Maar mijn irritatie na de wedstrijd ging om het tijdrekken vanaf minuut één in de wedstrijd, waar de scheidsrechter niks tegen deed. Misschien heb ik de verkeerde woorden gebruikt, dan zeg ik daar sorry voor. Ik bedoelde het niet respectloos naar hen toe.”

Duitsland won in september met 0-2 op bezoek bij Noord-Ierland, maar had het niet makkelijk. Met name in de eerste helft werd het team van Joachim Löw onder druk gezet. Koeman denkt dat Oranje hetzelfde kan verwachten in Belfast. “De eerste fase van de wedstrijd zullen ze heel hoog en agressief druk zetten. Het is de enige kans voor ze”, aldus Koeman vrijdag op de persconferentie. De Noord-Ieren hebben zeges op Oranje en Duitsland nodig om zich direct te plaatsen voor het EK. Koeman hecht zaterdagavond minder waarde aan het spel van zijn ploeg, zolang het doel maar wordt bereikt. “Het allerbelangrijkste is kwalificatie. Als dat tegen Noord-Ierland gebeurt: geweldig. Gebeurt het dinsdag: geweldig. Maar we spelen wel elke wedstrijd om te winnen en zien dan wel of het uiteindelijk lukt om bovenaan in de poule te eindigen.”

Windsor Park in Belfast is het strijdtoneel van vanavond

Vermoedelijke opstellingen

Bij Oranje was er deze week veel te doen om Memphis Depay. De aanvalsleider raakte anderhalve week geleden geblesseerd aan zijn hamstring en kwam sindsdien niet meer in actie. De verwachting is dat Depay in actie kan komen in het Stadion Windsor Park. Vrijdag kon hij op de training voluit sprinten en wanneer een negatieve reactie zaterdag uitblijft, kan Koeman hem opstellen. Ook over het meespelen van Georginio Wijnaldum zal de bondscoach zaterdagochtend een knoop doorhakken. De middenvelder van Liverpool was de afgelopen dagen grieperig.

“Het gaat beter met ze, maar of ze inzetbaar zijn, weet ik niet. Gini heeft donderdag de helft van training meegedaan en Memphis delen”, aldus Koeman vrijdag. “Of ik bereid ben om risico’s te nemen? Voor een speler die niet honderd procent fit is, ligt dat ook aan het type blessure. Als het de finale van een EK of WK was geweest, aan het einde van het seizoen, dan had ik er misschien ook iets anders in gestaan dan nu.” Mocht Depay niet inzetbaar zijn, dan lijkt het niet waarschijnlijk dat Myron Boadu of Calvin Stengs een basisplaats krijgt. De AZ-talenten hebben deze week een goede indruk gemaakt op Koeman, maar hij liet weten dat het duo op sommige punten nog tekort komt.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Depay en Wijnaldum inzetbaar zijn. De krant neemt Denzel Dumfries mee in zijn vermoedelijke opstelling. De PSV-back lijkt de voorkeur te krijgen boven Joël Veltman. Op het middenveld lijkt Marten de Roon zich op te mogen maken voor een basisplaats, terwijl de voorhoede wordt gecompleteerd door Quincy Promes en Ryan Babel. Luuk de Jong, Wout Weghorst, Boadu en Stengs zullen moeten hopen op een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Noord-Ierland: Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, J. Evans, Lewis; C. Evans, Davis, McNair, Saville; Dallas, Lafferty

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Promes, Depay, Babel

De vermoedelijke opstelling van Oranje volgens het Algemeen Dagblad

Statistieken Noord-Ierland - Nederland

O Noord-Ierland heeft Nederland één keer verslagen in de laatste zeven ontmoetingen (twee remises, vier nederlagen), toen er in maart 1965 op Windsor Park met 2-1 werd gewonnen door doelpunten van Johnny Crossan en Terry Neill.

O De laatste drie ontmoetingen tussen Noord-Ierland en Nederland werden allemaal gewonnen door Oranje, met totaal tien treffers voor en slechts één tegen.

O Na de nederlaag in de finale van de Nations League tegen Portugal in juni heeft Oranje vier wedstrijden op rij gewonnen. Bij een zege op Noord-Ierland slaagt het Nederlands elftal er voor het eerst sinds november 2017, destijds onder bondscoach Dick Advocaat, om vijf duels op rij te winnen.

O Noord-Ierland verloor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden (tegen Duitsland en Nederland) en kan voor het eerst sinds oktober 2011, toen er vier keer achter elkaar werd verloren, weer eens drie kwalificatieduels op rij verliezen.

O Memphis Depay was direct betrokken bij twaalf doelpunten in vijf EK-kwalificatiewedstrijden (zes doelpunten en zes assists), minimaal vijf meer dan iedere ploeggenoot bij Oranje.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Noord-Ierland en Nederland begint zaterdagavond om 20.45 uur. De wedstrijd is live te volgen bij NPO 3. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur.