Marc Overmars wil ook volgend seizoen een sterke Ajax-selectie neerzetten en verwacht opnieuw creatief te moeten zijn. Dat liet de directeur voetbalzaken vrijdag weten tijdens de aandeelhoudersvergadering in de Johan Cruijff ArenA. Algemeen directeur Edwin van der Sar, die zijn contract met vier jaar verlengde, gaf aan dat Ajax structureel bij de Europese top wil aanhaken. Aan Overmars de taak om de juiste spelers te halen, al is dat volgens hem niet altijd even makkelijk.

Overmars legt uit dat hij op de achtergrond al bezig is met de selectie van volgend seizoen. "Met de stap die we hebben gemaakt om Daley (Blind red.) en Dusan (Tadic red.) te halen, zijn we heel lang mee bezig geweest”, wordt hij geciteerd door de NOS. “Het is soms moeilijk te begrijpen voor mensen dat we met iets bezig zijn, het duurt soms maanden. En in dat proces zit ik nu eigenlijk voor volgend seizoen."

“Afgelopen zomer is de uitloop vrij beperkt gebleven. Natuurlijk missen we Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar we hebben weer een sterke selectie dit seizoen. Dat is opnieuw de uitdaging voor volgend jaar”, vervolgt Overmars, die om de tafel gaat met Daley Blind. “Zo ga ik het gesprek aan met Daley, wat we ook met Dusan gedaan hebben. Hoe ziet Daley de toekomst? En met bepaalde spelers hebben we al afspraken gemaakt, vooral de oudere spelers. Sommige jongens hebben nog een wens om in het buitenland te spelen. Daar heb je mee te dealen.”

In navolging van Overmars tekende Van der Sar vrijdag ook een langdurig contract bij Ajax. Hij wil zich met de club structureel bij de Europese top voegen. Hij geeft in vier stappen aan hoe hij dat in de toekomst wil bewerkstelligen: “Uitzonderlijk talent kans geven, ervaren spelers kopen, investeren in wat goed is en het voorbereiden van de volgende generatie."