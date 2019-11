Virgil van Dijk: ‘Misschien is het tijd dat een verdediger de Ballon d’Or wint’

Virgil van Dijk is bekroond met de eerste plaats in de Goal 50 en de speler van Liverpool is daarmee de eerste verdediger ooit die bovenaan deze prestigieuze lijst prijkt. Ter ere van zijn uitverkiezing wordt zijn hele carrière doorgenomen in een uitgebreid interview waarin verschillende belangrijke personen aan bod komen. Daarnaast maakt de Nederlandse sterkhouder ook nog eens kan op de Ballon d'Or die op maandag 2 december uitgereikt zal worden waarop ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kans maken.

