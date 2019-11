Van Nistelrooij maakte Ronaldo aan het huilen: ‘Het was niet het juiste moment’

Ruud van Nistelrooij was een van de grote namen bij Manchester United toen Cristiano Ronaldo zich als achttienjarige bij de selectie van Sir Alex Ferguson voegde. De Nederlandse spits was op trainingen bloedfanatiek en dat botste soms met Ronaldo, die eveneens gretig was tijdens oefensessies. Toenmalig ploeggenoot Louis Saha denkt in gesprek met FourFourTwo terug aan een moment waarop Van Nistelrooij Ronaldo aan het huilen maakte tijdens een training. De botsing zou een rol hebben gespeeld bij het uiteindelijke vertrek van de Nederlander uit Manchester.

“Ruud had een bepaalde ego, hij wilde dat alle passes naar hem gingen. Met oog op de ontwikkeling van Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney was dat soms lastiger voor de manager”, legt Saha uit. Journalist Alistair Campbel liet in 2017 weten dat niet een ruzie met Ferguson reden was voor het vertrek van de Nederlander in 2006 naar Real Madrid, maar een opmerking jegens Ronaldo over zijn in 2005 overleden vader.

“De laatste druppel was toen hij Cristiano Ronaldo vertelde dat hij zijn zijn nieuwe vader gevonden had in Carlos (Queiroz, assistent van Ferguson, red.), net na de dood van zijn vader, die alcoholist was en kort daarvoor was overleden”, aldus Campbell twee jaar geleden in de Engelse media. “Heeft Ruud Ronaldo aan het huilen gebracht? Ja, ze kregen een discussie op het moment dat Cristiano’s vader net was overleden. Het was niet het juiste moment”, bevestigt Saha. “Dit soort dingen gebeuren als twee spelers zo’n spirit hebben, maar ik weet zeker dat Ruud spijt heeft van zijn woorden.”

Van Nistelrooij vertrok in de zomer van 2006 voor vijftien miljoen euro naar Real Madrid. De keuze van Ferguson om Saha boven de Nederlander te verkiezen in de finale van de League Cup tegen Wigan Athletic zou mee hebben gespeeld in het besluit van de spits om Old Trafford achter zich te laten. “Ik weet dat sommigen zeggen dat ik hem naar de uitgang heb verdreven, maar dat is complete onzin”, aldus Saha.

Saha geeft aan een goede band te hebben gehad met Van Nistelrooij. “Hij was altijd aardig voor me. Misschien had hij problemen met de keuzes die de manager maakte, maar nooit met mij. Hij was geobsedeerd door doelpunten en daar heb ik respect voor. Hij was een geweldige speler, alleen was hij iemand die ene probleem had met de manager. Voor de manager was ik misschien goed genoeg om hem te vervangen, maar ik kon ook goed samen met hem spelen.”