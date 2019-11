‘Ik explodeerde, ik was in staat Luis Suárez te vermoorden’

Jordan Henderson kon het in het begin niet goed vinden met Luis Suárez bij Liverpool. De middenvelder mocht zich op twintigjarige leeftijd bewijzen in de hoofdmacht van the Reds, maar kreeg regelmatig kritiek van de Uruguayaan om de oren. Op een gegeven moment flipte de Engelsman, zo geeft hij aan in The Greatest Game with Jamie Carragher.

"Ik deed echt mijn best. Als voetballer weet je dat er kritiek kan komen en dat er twijfels over je kunnen zijn. Destijds was ik nog erg jong en deed Luis één of twee dingen op de training die ik niet zo leuk vond. Het gaf me een slecht gevoel, alsof ik niet goed genoeg was om in hetzelfde team te mogen trainen", aldus de nu 29-jarige middenvelder, die een voorbeeld geeft.

"Zijn armen gingen bijvoorbeeld omhoog met zoiets van: what the fuck is hij aan het doen? Alsof ik daar niet mocht zijn. Dat deed pijn. Hij deed het drie keer en toen explodeerde ik. Ik was in staat hem te vermoorden." Henderson vertelt dat de verstandhouding tussen de middenvelder en aanvaller vanaf toen eigenlijk erg goed was.

"Vanaf dat moment had ik een goede relatie met Luis. De volgende wedstrijd bereidde ik nog een doelpunt voor hem voor, zo meen ik me te herinneren. Hij ging eigenlijk heel goed met mij om na de aanvaring. Ik werd close met hem. Daarnaast was hij nóg een grote speler bij Liverpool waar ik veel van kon leren", besluit Henderson.