‘Als je je plek bij Oranje niet accepteert, kun je beter iets anders gaan doen’

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland. Over de inzetbaarheid van aanvalsleider Memphis Depay bestaat onzekerheid, waardoor Luuk de Jong mogelijk kan rekenen op een basisplaats. De Jong meldde zich deze week met een goed gevoel bij Oranje, maar kent naar eigen zeggen zijn plek.

"Ik kom altijd met hetzelfde gevoel en dezelfde instelling bij Oranje binnen. Ik weet wat mijn rol is", vertelt de centrumspits woensdag aan VTBL. De Jong maakte afgelopen weekeinde het winnende doelpunt voor Sevilla in de stadsderby tegen Real Betis. Hij fungeerde in het verleden als back-up van Depay, maar doordat ook Wout Weghorst en Myron Boadu nu tot de selectie van Oranje behoren, is het geen zekerheid dat De Jong zaterdag ook zal starten.

De voormalig PSV'er probeert zich hoe dan ook te schikken in de rol die bondscoach Ronald Koeman voor ogen heeft voor hem. "We weten als team hoe de bondscoach denkt. Hij is heel open en eerlijk, tegen iedereen. Het is belangrijk dat je als speler je plek in de groep accepteert. Als je dat niet doet, kun je beter iets anders gaan doen, bij wijze van spreken", zo stelt De Jong. "Natuurlijk denk je wel eens: als Memphis het niet redt, zou ik misschien kunnen spelen."

"Maar ik hoop dat hij fit is. Memphis is belangrijk voor ons", vervolgt de spits van Sevilla, die naar eigen zeggen niet hoopt dat de bovenbeenklachten van Depay nog even blijven aanhouden, zodat hij zelf zaterdag zeker is van een basisplaats. "Zo denk ik niet. We kunnen allemaal goed met elkaar opschieten en willen een zo sterk mogelijk elftal op de been brengen. Ik wil wel graag. Maar het is een keuze van de bondscoach. Als die op mij valt, ben ik er klaar voor. Maar ook voor opnieuw een rol als pinchhitter."