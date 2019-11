Maurice Steijn niet terug naar VVV-Venlo: ‘Het is hier niet de Efteling’

Maurice Steijn wordt niet de opvolger van de ontslagen Robert Maaskant bij VVV-Venlo, zo verzekert technisch directeur Stan Valckx tegenover FOX Sports. Volgens Valckx is de terugkeer van Steijn, die onlangs ontslagen werd bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, financieel niet haalbaar.

"Maurice Steijn ligt voor de hand, maar dat is geen reële optie", zegt Valckx. Steijn was de afgelopen vijf seizoenen de oefenmeester van VVV, maar tekende afgelopen zomer een lucratief contract in het Midden-Oosten. Inmiddels is Steijn alweer ontslagen, maar hij moet in de Emiraten blijven om zijn salaris te blijven ontvangen. "Hij verdient daar zoveel geld. Mocht hij naar Nederland terugkeren, dan zal hij heel veel van zijn financiële voordeel moeten inleveren. Of er misschien iets te regelen is? Wij zijn VVV, een kleine club. Het is hier niet de Efteling. Wij geloven niet in sprookjes."

Valckx legt uit dat de aanhoudende slechte resultaten reden zijn voor het ontslag van Maaskant, dat maandagmiddag naar buiten kwam. "We zitten natuurlijk in een lange serie van wedstrijden zonder resultaten, ook een nederlaag tegen een amateurteam in de beker. Vorige week heeft het team tegen Feyenoord (3-0 verlies) best een goede reactie getoond, dan hoop je dat dat voortgezet wordt tegen Heracles Almelo." VVV werd zaterdag in Almelo volledig van het veld gespeeld en stapte uiteindelijk met een 6-1 nederlaag van het veld.

De directie van VVV heeft al enkele kandidaten op het oog, maar heeft nog niemand benaderd. "We zijn aan het nadenken over hoe we dat gaan oplossen. We hopen voor het eind van de week een oplossing te hebben. Of het een type-Maaskant moet zijn? Het moet in elk geval een trainer zijn die bij VVV past, die affiniteit heeft met de club en de omgeving. We hebben een aantal kandidaten in ons hoofd. We zijn aan het nadenken over wie dan nummer één, twee of drie moet worden. Ik heb al 35 tot 40 trainers aangeboden gekregen sinds vanmiddag, maar wij gaan dat weloverwogen beslissen."