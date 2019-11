ABC: Barcelona ontslaat Ernesto Valverde zaterdag bij nederlaag

Ernesto Valverde staat mogelijk niet lang meer voor de selectie van Barcelona. De kwaliteitskrant ABC verzekert zaterdagavond dat de oefenmeester ontslagen zal worden als de Catalanen later vandaag in eigen huis van Celta de Vigo verliezen. Het dagblad schrijft dat voorzitter Josep María Bartomeu de beslissing genomen om de trainer te gaan vervangen bij een nederlaag.

Het is maar de vraag hoe betrouwbaar de berichtgeving is, daar Bartomeu zaterdag in een interview met Associated Press aangaf dat Valverde op dit moment ‘de ideale trainer’ voor dit Barcelona is. “We hebben in de zomer jonge voetballers gehaald voor het tijdperk na Lionel Messi, jonge voetballers die ons moeten helpen om dergelijke fases te overleven. We denken dat Valverde de ideale trainer is om leiding te geven aan een combinatie van succesvolle voetballers die een bepaalde leeftijd hebben én talentvolle voetballers.”

“Het is belangrijk dat die link wordt gevormd, om een nieuw elftal op te bouwen en een nieuwe selectie die Barcelona vorm moet gaan geven. Valverde heeft daar de stabiliteit voor.” ABC verzekert dat een congé van Valverde zal betekenen dat iemand van zijn huidige staf als interim-trainer zal fungeren, tot het moment dat de Catalanen een geschikte vervanger voor de lange termijn hebben gevonden.

Barcelona staat momenteel tweede in LaLiga, met een punt en twee wedstrijden minder dan koploper Real Sociedad. Aartsrivaal Real Madrid heeft evenveel punten. Barcelona is koploper van Groep F in de Champions League, met acht punten uit vier duels. Het veldspel is echter niet overtuigend en de laatste twee duels werden niet gewonnen.