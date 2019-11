Chelsea zegeviert in stadsderby en boekt zesde Premier League-zege op rij

Chelsea heeft zaterdag alweer de zesde opeenvolgende overwinning in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Frank Lampard was in eigen huis met 2-0 te sterk voor stadsgenoot Crystal Palace, dankzij doelpunten van Tammy Abraham en Christian Pulisic: 2-0. Door de overwinning is Chelsea voorlopig op een tweede plaats terug te vinden, met vijf punten minder en een wedstrijd meer dan lijstaanvoerder Liverpool.

Chelsea domineerde de wedstrijd in de eerste helft, maar de inspanningen van het team van Lampard resulteerden niet in een doelpunt. Pulisic was een van de meest actieve spelers van de thuisploeg: hij had al vroeg in de wedstrijd voor de 1-0 kunnen zorgen, maar Vicente Guiata keerde zijn poging. Ook Willian was enkele keren dicht bij een openingsdoelpunt: een vrije trap ging maar net naast en Gary Cahill blokte een inzet die richting doel ging.

Crystal Palace, met Patrick van Aanholt in de basis, maakte defensief gezien een goede indruk, maar vormde verder geen gevaar voor Chelsea. Wilfried Zaha zat niet goed in de wedstrijd en het team van Roy Hodgson schoot in de eerste helft niet een keer gericht op het doel van Kepa Arrizabalaga. Chelsea nam zes minuten na de onderbreking de leiding: na goed voorbereidend werk van Ngolo Kanté en Willian schoof Abraham de bal voorbij Guiata in de verste hoek: 1-0.

Chelsea zocht meteen naar een tweede doelpunt, maar mede dankzij een goede redding van Guaita op een inzet van Pulisic bleef de 2-0 lange tijd uit. Twintig minuten voor tijd kreeg James Tomkins een goede kans op de 1-1: de kopbal na een vrije trap van Luka Milivojevic miste echter precisie. Elf minuten voor tijd kopte Pulisic de 2-0 binnen, na een geblokt schot van invaller Michy Batshuayi, en was het duel beslist.