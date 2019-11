Traoré maakt indruk bij Ajax: ‘In scoringspositie zijn er weinig beter’

Dat Lassina Traoré het goed doet bij Jong Ajax, maakt technisch directeur Hans Vonk van Ajax Cape Town trots. Traoré verbleef enkele jaren bij de satellietclub van de Amsterdammers in Zuid-Afrika, alvorens de achttienjarige spits aan het begin van het jaar naar de Nederlandse hoofdstad werd gehaald. "Ik zie en hoor uit betrouwbare bronnen dat het goed gaat in Amsterdam", zegt oud-doelman Vonk tegenover Ajax Showtime.

"Hij komt uit het netwerk van Amsterdam, waar Marc Overmars een grote rol heeft gespeeld", vervolgt Vonk. "Zij hebben hem ontdekt en wilden hem naar Ajax brengen. Maar het was goed om hem eerst nog even te laten wennen aan de manier van trainen en spelen bij Ajax. Toen is besloten om hem met een Zuid-Afrikaans sausje in Kaapstad de Ajax-school aan te leren." Traoré speelde vanaf 2017 twee jaar voor Ajax Cape Town, waarna hij naar Nederland werd gehaald.

Vonk vond het belangrijk om Traoré bij zijn komst uit Burkina Faso naar Zuid-Afrika goed te begeleiden. "Hij komt letterlijk uit een hutje met echt hele beperkte leefomstandigheden. We hebben hem dan ook niet bij zijn komst zelfstandig laten wonen, maar in een gastgezin geplaatst. Zij hebben duidelijk gemaakt dat een professionele voetballer ritme nodig heeft in zijn leven. Die structuur aanbrengen was de eerste uitdaging. Op tijd wakker worden, naar school gaan, trainen, eten en slapen. Hij kreeg een klein contractje. Dat is voor Nederlandse begrippen niet zoveel, maar als je het terugrekent naar zijn situatie dan is het wel veel geld."

De Afrikaan maakte direct veel indruk in het beloftenteam van Ajax, waarvoor hij in 27 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie 19 keer wist te scoren. "Als hij eenmaal in scoringspositie komt, dan zijn er weinig beter dan hij. Zijn afwerking op goal is echt van een hoog niveau. Als keeper moet je bijna altijd redding brengen, vanwege de snelheid, kracht en precisie van de bal. Zó goed had ik het in Afrika nog niet meegemaakt."

Vonk schrok even toen hij Traoré voor het eerst zag spelen in Nederland. "Ik zag hem invallen en dacht poeh, Ik kreeg al appjes: 'hij geniet van het goede leven in Nederland hè?' Als in dat hij te dik zou zijn. Maar ik heb mij laten vertellen dat het alleen maar spieren zijn. Daar zijn dus geen zorgen over. Ze hoeven hem niet meer het krachthonk in te sturen", lacht Vonk. "Ik hoop alleen niet dat het ten koste gaat van zijn snelheid. Hij kan namelijk naast spelen met zijn rug naar de goal ook op snelheid de diepte in worden gestuurd."