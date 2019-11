Peter Bosz heeft eindelijk eerste zege in Champions League binnen

De eerste overwinning van Peter Bosz in de Champions League is een feit. Bayer Leverkusen was woensdagavond met 2-1 te sterk voor Atlético Madrid en dat betekende de eerste zege in het Europese miljardenbal voor de Nederlandse trainer, na negen eerdere pogingen in dienst van Borussia Dortmund en Bayer. De zege in Groep D is bijzonder welkom met oog op in ieder geval een ticket voor de Europa League, terwijl de achterstand op nummer Atlético is teruggebracht tot vier punten, met nog twee groepswedstrijden te gaan.

Atlético speelde zeker geen goede eerste helft in Leverkusen, maar de manier waarop men vlak voor rust op achterstand kwam, was zonder meer surrealistisch. Na een corner van Kerem Demirbay werkte Jan Oblak de bal half met zijn vuisten weg, waarna de bal wederom richting de doelmond werkt gewerkt. Thomas Partey wilde de bal wegwerken, maar kopte helemaal verkeerd en zag de bal tot verbazing van alles en iedereen in de verste hoek verdwijnen; 1-0.

De kolderieke openingstreffer was verdiend te noemen voor Bayer, dat meer balbezit had, meer aanvallende intenties had en voor meer gevaar zorgde, maar vooral vanuit dode spelmomenten. Simeone zag lijdzaam toe hoe zijn 4-3-1-2-systeem niet functioneerde en zijn team zelfs niet één keer gericht op het doel van Lukas Hradecky schoot. Vlak voor de 1-0 was Atlético al goed weggekomen toen Felipe de bal tegen de lat van zijn eigen doel kopte.

Simeone liet Thomas Lemar enkele minuten na rust invallen voor Renan Lodi, maar niet veel later gooide Bayer het duel al in het slot. Na voorbereidend werk van Karim Bellarabi ging Mario Hermoso in de fout en was het Kevin Volland die Oblak verschalkte: 2-0. Atlético werd daarna pas wakker en maakte het Bayer moeilijk, maar Hradecky hield zijn team op de been. Een magische redding van Oblak voorkwam zelfs dat Atlético weer in eigen doel scoorde.

De sfeer tussen de teams werd grimmiger en de rode kaart van Nadiem Amiri zes minuten voor het einde kwam dan ook niet als een verrassing. Hij kreeg direct rood voor een schandalige overtreding op Santiago Arias. Diep in de extra tijd tekende Álvaro Morata voor de 2-1, maar de aanvaller verprutste niet veel later oog in oog met Hradecky ook een uitgelezen kans om Atlético een punt te bezorgen.