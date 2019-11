Nijhuis heeft compleet andere lezing dan baas inzake ‘situatie Blind’

Een dag na de spectaculaire 4-4 remise van Ajax tegen Chelsea in de Champions League houdt het optreden van de arbitrage de gemoederen nog altijd bezig. Arbiter Gianluca Rocchi besloot zowel Daley Blind en Joel Veltman in een kort tijdsbestek met een tweede gele kaart van het veld te sturen. Bas Nijhuis stelt dat de Italiaan anders had moeten handelen bij de situatie van Blind.

Blind maakte een overtreding op Tammy Abraham, waarna Rocchi het voordeel gaf aan Chelsea. Veltman kreeg de bal terwijl de aanval doorliep in de zestien meter op de hand en veroorzaakte zodoende een penalty. “De scheidsrechter geeft voordeel bij een overtreding van Blind”, begint Nijhuis in gesprek met Wilfred Genee zijn analyse over de situatie bij Radio Veronica.

Blind: 'Scheidsrechterlijke dwalen begon al thuis'

“Maar ons is geleerd dat je bij een tweede gele kaart alleen voordeel kan geven als je het volgende moment de bal in het doel kan schieten of je zó'n kansrijke positie hebt dat je denkt: dan laat je voordeel geven”, aldus Nijhuis. Op de vraag van Genee of Rocchi meteen had moeten fluiten bij de overtreding van Blind en dus niet de voordeelregel had moeten toepassen, antwoordt de arbiter bevestigend.

"Ja, dat is wat wij meekrijgen. Bij een tweede gele kaart is het van: fluit gewoon direct af en geef de rode kaart. Of hij had de bal er direct kunnen inschoppen. Dat kon niet? Nee, dat kon niet. Dan is het ook makkelijker om direct te fluiten, dan haal je ook minder problemen op de hals. Maar goed, daar kiest hij niet voor. Hij geeft dus het voordeel en daar kan hij naderhand wel op terugkomen. Die gele kaart blijft staan."

Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas bij de KNVB, liet bij Voetbal International echter weten dat er wel sprake was van een kansrijke situatie. Van Egmond stelde dat Rocchi goed had gehandeld. "Want meteen na de overtreding van Blind volgt een kansrijke situatie. De aanval van Chelsea wordt daarna onderbroken, omdat de scheidsrechter constateert dat Veltman hands gemaakt heeft."

"Op dat moment besluit de scheidsrechter een strafschop te geven en volgt de bestraffing van Blind, voor de overtreding die hij even daarvoor maakte op Abraham", vervolgde Van Egmond zijn relaas. "De scheidsrechter handelde goed, door eerst het voordeel af te wachten en vervolgens pas Blind te straffen voor zijn overtreding."