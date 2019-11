Lijdensweg van Arsenal en Unai Emery duurt voort met nieuwe wanprestatie

Arsenal heeft woensdagavond teleurgesteld in de Europa League. Het elftal van de geplaagde Unai Emery speelde in Portugal een dramatische wedstrijd tegen Vitoria Guimaraes en stapte door een zeer late gelijkmaker uiteindelijk met een remise van het veld: 1-1. Arsenal blijft er met tien punten uit vier duels goed voor staan in Groep F, maar maakte opnieuw geen reclame voor zichzelf.

De wedstrijd tussen Vitoria Guimaraes en Arsenal was uit veiligheidsredenen naar vanavond verplaatst, omdat het in de nabije omgeving gelegen Sporting Braga morgenavond op eigen veld aantreedt tegen Besiktas. Emery koos bij Arsenal veelal voor de tweede garnituur. Dat leverde basisplaatsen op voor talenten als Joe Willock, Gabriel Martinelli en Bukayo Saka, maar ook Dani Ceballos en Nicolas Pépé verschenen aan de aftrap. Voor Ceballos werd het een avond om snel te vergeten: de huurling van Real Madrid speelde een zeer zwakke eerste helft en viel negen minuten na rust uit met ogenschijnlijk een spierblessure.

Op dat moment was er nog niet gescoord in het Estádio D. Afonso Henriques en dat kwam vooral doordat Vitoria Guimaraes het vizier niet op scherp had staan. De formatie van trainer Ivo Vieira speelde een uitstekende eerste helft en kreeg veruit de beste kansen. Pêpê was al na acht minuten spelen dicht bij de openingstreffer, maar hij schoot na voorbereidend werk van Davidson op de paal. In het vervolg van het eerste bedrijf werd Arsenal op de been gehouden door Emiliano Martínez: de Argentijnse doelman keerde inzetten van Marcus Edwards en Edmond Tapsoba.

Een armzalig spelend Arsenal schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel en oogde na rust bijna net zo machteloos in aanvallend opzicht. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat de openingstreffer na tachtig minuten spelen voortkwam uit een standaardsituatie. Pépé lepelde de bal uit een vrije trap op het hoofd van Shkodran Mustafi, die in het strafschopgebied vrij stond en uiteindelijk raak kopte. Dat leek voldoende voor de zege, maar in de 91ste minuut moesten de Engelsen toch nog de gelijkmaker incasseren: Bruno Duarte schoot van dichtbij acrobatisch raak. Vitoria Guimaraes kreeg daarna zelfs nog twee enorme kansen: Mustafi werkte de bal op zijn eigen paal, terwijl een poging van Rochinha rakelings naast scheerde.