Blessure Depay komt op ongelukkig moment voor Garcia en Koeman

Memphis Depay is dinsdagavond geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Benfica (3-1) in de groepsfase van de Champions League. De Oranje-international bleef na 45 minuten spelen achter in de kleedkamer en de medische staf van Lyon zou volgens RMC Sport vrezen voor een spierscheuring in zijn dijbeen. Hoe ernstig de blessure daadwerkelijk is, zal woensdag uit de onderzoeken blijken.

Depay was voor eigen publiek belangrijk voor zijn team. De aanvaller tekende na ruim een half uur spelen voor de 2-0. Op aangeven van Houssem Aouar schoot hij raak. Volgens Rudi Garcia wilde Depay zelf graag aan de tweede helft beginnen, maar de trainer stak daar een stokje voor. “Memphis wilde graag door, maar ik wilde geen enkel risisco nemen”, aldus de coach na afloop. “Aan het einde van de eerste helft voelde hij iets.”

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas maakt zich zorgen over de blessure van de Nederlander. “Het ziet er niet goed uit”, gaf hij aan. “We moeten de onderzoeken van woensdag afwachten. Maar we zullen een oplossing moeten vinden om het ook zonder hem te doen. Dat is de taak van de trainer. Ik merkte in de rust dat de spelers aangeslagen waren. Dat is het beste compliment voor Memphis.”

Ook bondscoach Ronald Koeman zal zich zorgen maken over de blessure van Depay. Op zaterdag 16 november staat de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland op het programma en drie dagen later volgt het duel met Estland. Volgens Franse media is het ondenkbaar dat Depay zondag in actie kan komen in de wedstrijd tegen Olympique Marseille.