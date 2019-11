Perez: ‘Als hij nu voor Bayern München kiest, dan heeft hij groot gelijk’

Erik ten Hag is niet van plan om Ajax tussentijds in te ruilen voor Bayern München, waar Niko Kovac op straat werd gezet na de ontluisterende 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt van zaterdag. Voetbalcommentator Arno Vermeulen vindt dat Ten Hag het niet kan maken om de kampioen uit Amsterdam nu achter zich te laten. Analist Kenneth Perez zou daar minder moeite mee hebben.

"Een andere scenario dan bij Ajax blijven kon ik mij al niet voorstellen. Dat je binnen nu en een week de deur dichttrekt in Amsterdam terwijl je bovenaan staat", zegt Vermeulen in Voetbalpraat van FOX Sports. Perez denkt dat Ten Hag zichzelf in de vingers snijdt door 'nee' te zeggen tegen het trainersloze Bayern. "Als ze nu iemand aantrekken voor de langere termijn, dan is zijn kans verkeken."

Vermeulen heeft echter geen boodschap aan de constatering van Perez. "Dit kan echt niet. Hij (Ten Hag, red.) is slim genoeg om te realiseren dat dit echt niet kan. Hij kan weer kampioen worden met Ajax en zit nog in de Champions League met een goed elftal waar hij wat mee kan bereiken na de winterstop. Er wordt anders gezegd dat je de club en het elftal in de steek laat." Perez is het wederom niet eens met Vermeulen. "Als Ten Hag nu voor Bayern kiest, dan heeft hij groot gelijk."

Ten Hag: 'Ik maak dit seizoen sowieso af bij Ajax'

"Zal de Ajax-achterban het leuk vinden als hij de deur achter zich dichttrekt en naar Bayern vertrekt? Echt niet", beantwoordt Vermeulen zijn eigen vraag. "Bovendien heeft Ajax geen alternatief. De supporters zullen het hem echt verwijten als hij nu vertrekt. Je kan niet tijdens een lopend seizoen deze club en dit elftal in de steek laten met droge ogen en naar München gaan. Dat is een onmogelijke opgave."

Vermeulen denkt te weten dat Ten Hag hoog op het lijstje van de Bayern-leiding staat. "Hij kent de club en spreekt de taal. Ten Hag is succesvol met Ajax, dat is een prachtig profiel voor Bayern om hem aan te trekken. En kijk verder naar de alternatieven. Ze kunnen ook Arsène Wenger nemen." Perez snapt wel waarom Bayern onder meer naar Ten Hag kijkt als opvolger van Kovac. "Dat komt door het geweldige Champions League-seizoen met Ajax. En het scenario is dat je na de winterstop geen Europees voetbal meer speelt met Ajax. Is het dan nog niet aantrekkelijk om naar Bayern te gaan?"