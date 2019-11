‘Hij en Ibrahimovic hebben de laatste maanden geregeld contact gehad’

Het contract van Zlatan Ibrahimovic bij Los Angeles Galaxy loopt in december af en de kans is zeker aanwezig dat de 38-jarige aanvaller terugkeert in een van de grote Europese competities. Ibrahimovic wordt gelinkt aan onder meer Bologna en bij de middenmoter in de Serie A zien ze de komst van de geroutineerde spits zeker wel zitten. Volgens Corriere dello Sport is voorzitter Joey Saputo bereid om Ibrahimovic een contract voor anderhalf jaar te geven met een jaarsalaris van circa negen miljoen euro.

Sportief directeur Riccardo Bigon praat met Radio Anch'io Sport over de belangstelling vanuit Bologna voor Ibrahimovic. "Hij en Sinisa Mihajlovic (trainer Bologna, red.) hebben de laatste maanden geregeld contact gehad, ook vanwege de moeilijkheden die Sinisa heeft ondervonden", verwijst Bigon naar de leukemie die eerder dit jaar bij Mihajlovic werd geconstateerd. "Ze hebben het onder meer gehad over de toekomst van Zlatan op clubniveau, hij alleen neemt daar uiteindelijk een beslissing over."

Zlatan onthult eigen standbeeld in Malmö

"In de komende maanden zal duidelijk worden waar de toekomst van Ibrahimovic ligt. Op dit moment weten we daar nog niet veel over", vervolgt Bigon zijn relaas. "Het is een fascinerend idee dat hij naar Bologna zou komen. Onze trainer heeft meermaals met hem gesproken over de telefoon en mocht hij in Italië willen terugkeren, dan zijn wij daar klaar voor. Wij willen Europa in. Dat lukt misschien niet dit jaar, maar we doen er wel alles aan om dat mogelijk te maken."

Ibrahimovic, die ook al in verband werd gebracht met Internazionale en Napoli, bevestigde in een recent interview het contact met de trainer van Bologna. “Mihajlovic is een vriend. Als ik voor Bologna zou kiezen, zou dat puur voor hem zijn. We hebben onlangs nog gesproken. Hij zei: 'Zlatan, hier zouden anderen voor jou rennen. Het enige wat jij moet doen is overeind blijven en de bal tegen de touwen werken.' Dat is aardig van hem, maar het is onwaarschijnlijk dat het zal gebeuren. Maar als ik van gedachten verander, dan bel ik hem gelijk. Ik zou er nog twintig kunnen maken in de Serie A.”