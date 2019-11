‘Erik ten Hag is de belangrijkste kandidaat; via tussenpersonen al contact’

Erik ten Hag staat hoog op het lijstje van Bayern München, zo weet Sky Deutschland te melden. De Duitse grootmacht maakte zondagavond bekend dat de samenwerking met trainer Niko Kovac per direct is stopgezet. Diverse namen worden gelinkt aan de vacature bij Bayern. Naast Ten Hag worden ook Massimiliano Allegri en José Mourinho in verband gebracht met de topclub.

Volgens Sky Deutschland staat Ten Hag al een lange tijd op de radar van Bayern en is de coach de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan in Beieren. De huidige trainer van Ajax is geen onbekende voor der Rekordmeister, aangezien hij tussen 2013 en 2015 de leiding had van het tweede elftal van Bayern. Via tussenpersonen zou er nu ook contact zijn tussen Ten Hag en Bayern.

Sky Deutschland stipt echter wel aan dat Ten Hag gedurende het huidige seizoen niet van club gaat veranderen. Bayern zou Ten Hag mogelijk komende zomer willen overnemen van de Amsterdammers. Ajax zou niet dwars willen liggen bij een mogelijke overstap van de trainer. Ten Hag zou volgens de tv-zender klaar zijn voor 'de volgende stap' in zijn loopbaan.

De 49-jarige Ten Hag, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, is zeker niet de enige optie voor Bayern. Volgens diverse Italiaanse media en ook BILD is Allegri een van de favorieten om het roer over te nemen bij de huidige nummer vier van de Bundesliga. Assistent-trainer Hans Flick neemt voorlopig de honneurs waar bij Bayern.