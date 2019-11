Alexander Büttner dankt Wesley Sneijder en rondt deal in MLS af

Alexander Büttner heeft zijn contract bij New England Revolution getekend. De club uit de Major League Soccer heeft de komst van de Nederlandse linksback vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. Het is geen verrassing meer dat de ex-speler van onder meer Vitesse en Manchester United in de Verenigde Staten aan de slag gaat. Vorige maand bevestigde Büttner al dat de club uit de Eastern Conference van de MLS zijn nieuwe werkgever zou worden.

Büttner vertrok afgelopen zomer bij Vitesse nadat hij besloot zijn contract niet te verlengen. Hij zat een paar maanden zonder club toen Wesley Sneijder hem in contact bracht met New England Revolution. “Ik ken hem uit mijn jeugdtijd bij Ajax. Zijn vader en Sjaak Swart waren mijn zaakwaarnemers”, vertelde Büttner aan de Gelderlander. De vleugelverdediger, die in het verleden verder speelde voor Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht, hing onlangs aan de telefoon met Sneijder. “Heel joviaal. ‘Hey gozer’, zei hij. ‘Ik heb een mooie club voor je’. Er was geen woord van gelogen.”

De club uit de MLS was niet de enige partij met interesse. “Besiktas was concreet, maar haakte op het laatste moment af. Er was een rits clubs met belangstelling. Fenerbahçe, PAOK Saloniki, Apoel Nicosia, SPAL, Celtic. Deze week meldden Rangers zich en Stoke City. Maar de beslissing was al genomen. Revolution it is”, aldus de linkspoot in oktober. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sluit hij aan bij zijn nieuwe club. “Ergens in januari begint dan de voorbereiding. Die is in Miami en Los Angeles. Werelds, natuurlijk. Dit is als Kuifje in Amerika. Dit is een hoofdstuk uit mijn leven dat ik tot het einde toe wil meemaken.”

“Alexander brengt ervaring van het hoogste niveau met zich mee. Met zijn kwaliteiten zal hij een belangrijke speler voor ons zijn. Met hem halen we een ervaren linksback in huis. Hij heeft een uitstekende pass in huis, waardoor wij meer balans in het elftal krijgen”, aldus trainer en tevens sportief directeur Bruce Arena op de clubwebsite. New England Revolution meldt niet voor hoeveel seizoenen Büttner tekent. Diverse media berichtten eerder over een tweejarig contract.