Keisuke Honda flirt zes uur na aankondiging alweer met andere club

Keisuke Honda houdt zijn ogen open. Woensdagmiddag, kort na twaalven, maakte de Japanner bekend dat hij vanaf donderdag meetraint bij Vitesse. Via Twitter wordt hij gefeliciteerd door zijn oude club AC Milan, die hem in een bericht in het Japans veel succes wenst in Arnhem. De middenvelder herinnert Milan eraan dat hij nog altijd transfervrij is.

"Dankjewel", schrijft Honda in een reactie, zes uur nadat hij bekendmaakte bij Vitesse aan de slag te gaan. "Bel me als je me nodig hebt. Vergeet het alsjeblieft niet." In de afgelopen weken flirtte de ex-speler van VVV-Venlo al met Manchester United en Milan op Twitter. De routinier stuurde eerst een open sollicitatie naar het officiële Twitter-account van the Red Devils. "Doe mij een aanbod. Ik heb geen geld nodig maar wil wel in een geweldig elftal spelen met geweldige ploeggenoten", zo schreef Honda als begeleidende tekst.

Thanks. Call me when you need me. Please don't forget about it. — KeisukeHonda(????) (@kskgroup2017) October 30, 2019

Drie dagen later flirtte Honda via Twitter met Milan. "Ik heb jullie altijd willen helpen. Jullie hoeven mij alleen maar te bellen", stuurde hij naar zijn voormalige werkgever. Voorlopig lijkt zijn toekomst echter te liggen in Arnhem. Hij traint vrijblijvend mee met de A-selectie van Leonid Slutsky. Technisch directeur Mo Allach haalde Honda ooit naar VVV en Slutsky had bij CSKA te maken met de technisch begaafde middenvelder.

Het is niet voorlopig nog niet duidelijk of hij bij Vitesse in aanmerking komt voor een contract. Vanwege zijn transfervrije status mag de club hem op ieder moment een verbintenis aanbieden. De oud-international van Japan, die tussen 2014 en 2017 in het San Siro speelde, is tegenwoordig als bondscoach verbonden aan Cambodja. Honda speelde verder in zijn loopbaan voor Nagoya Grampus, CF Pachuca en laatstelijk voor Melbourne Victory.