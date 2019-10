Voormalig Ajax-talent dwingt plaats af in voorlopige selectie Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi heeft woensdagmiddag de voorlopige selectie van Jong Oranje vrijgegeven voor de aankomende twee duels. Willem II-aanvaller Ché Nunnely heeft voor de eerste keer een plaats in de selectie, die in totaal uit 34 spelers bestaat. Jong Oranje speelt in de kwalificatiecyclus van het EK tegen Jong Gibraltar (14 november), terwijl op 19 november een vriendschappelijke interland tegen Jong Engeland op het programma staat.

Justin Kluivert, die onlangs bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zat, staat ook op de lijst van Van de Looi. Myron Boadu, zondag tweemaal trefzeker namens AZ tegen PSV, wordt normaal gesproken ook opgenomen in de definitieve selectie, die binnenkort wereldkundig wordt gemaakt. AZ en Ajax zijn met ieder vier spelers goed vertegenwoordigd op de voorlopige lijst.

Het treffen met Jong Gibraltar wordt afgewerkt in het Victoria Stadium in Gibraltar en begint om 19.00 uur. De ontmoeting met Jong Engeland vind plaats op De Vijverberg in Doetinchem en start om 18.30 uur. Jong Oranje gaat aan de leiding in kwalificatiepoule zeven, met negen punten uit de eerste drie duels. De groepswinnaars plaatsen zich automatisch voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië, evenals de beste nummer twee. De overige ploegen die als tweede eindigen maken in de play-offs kans op de overige vier EK-tickets.

De volledige voorselectie: Perr Schuurs (Ajax), Noa Lang (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Kik Pierie (Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Owen Wijndal (AZ), Myron Boadu (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Justin Hoogma (FC Utrecht), Maarten Paes (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Joey Veerman (sc Heerenveen), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Armando Obispo (Vitesse), Danilho Doekhi (Vitesse), Jay-Roy Grot (Vitesse) en Ché Nunnely (Willem II)

Snel meer.