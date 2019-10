Keisuke Honda meldt zich bij Eredivisionist: ‘Morgen begin ik’

Keisuke Honda gaat aan de slag bij Vitesse, zo meldt de Japanse middenvelder woensdag op Twitter. Honda, die in het verleden in Nederland actief was voor VVV-Venlo, zegt dat hij vanaf morgen (donderdag) gaat trainen bij de club. "Morgen begin ik. Dank je wel, Vitesse, ik voel met net zo verheugd als twaalf jaar geleden", doelt hij op zijn start bij VVV in 2008.

De Telegraaf meldt woensdagmiddag dat Honda vanaf donderdag vrijblijvend meetraint met de A-selectie van Vitesse. Technisch directeur Mo Allach haalde Honda ooit naar VVV en trainer Leonid Slutsky had bij CSKA te maken met de technisch begaafde middenvelder. Het is niet duidelijk of hij bij Vitesse in aanmerking komt voor een contract.

Het is niet de eerste keer dat Honda via Twitter met een opmerkelijk bericht komt. De routinier stuurde vorige maand een open sollicitatie naar het officiële Twitter-account van Manchester United. "Doe mij een aanbod. Ik heb geen geld nodig maar wil wel in een geweldig elftal spelen met geweldige ploeggenoten", zo schreef Honda als begeleidende tekst.

Drie dagen later flirtte Honda via Twitter met AC Milan. "Ik heb jullie altijd willen helpen. Jullie hoeven mij alleen maar te bellen", stuurde Honda naar zijn voormalige werkgever. De oud-international van Japan speelde tussen 2014 en 2017 in het San Siro. Zowel Manchester United als AC Milan ging evenwel niet in op de avances van Honda. De voormalig middenvelder van VVV is tegenwoordig als bondscoach verbonden aan Cambodja. Honda speelde verder in zijn loopbaan voor Nagoya Grampus, CF Pachuca en laatstelijk voor Melbourne Victory FC.