Sarri behoudt vertrouwen in De Ligt: ‘Wij hebben de beste Serie A-defensie’

Matthijs de Ligt behoudt het vertrouwen van zijn trainer Maurizio Sarri, zo beandrukte laatstgenoemde dinsdagmiddag op de persconferentie van Juventus. De kritiek op De Ligt in Italië neemt steeds meer toe, zeker nadat de ex-verdediger van Ajax zaterdag tegen Lecce (1-1) opnieuw een penalty veroorzaakte.

Voor Sarri is dat echter geen reden om het vertrouwen in De Ligt op te zeggen, waardoor de mandekker waarschijnlijk ook woensdag tegen Genoa een centraal duo vormt met Leonardo Bonucci. "Op dit moment kan ik zowel Matthijs als Leonardo niet buiten het elftal laten", zegt Sarri, die zijn defensie prijst. "Wij hebben de beste verdediging in de competitie. Dit seizoen is het aantal doelpunten in de Serie A toegenomen, terwijl alle tegengoals die wij hebben gekregen bijna exclusief uit penalty's zijn voortgekomen."

Sarri sprak op de persconferentie opnieuw zijn onbegrip uit over de beslissing van de scheidsrechter bij het duel tegen Lecce om een penalty te geven voor vermeend hands van De Ligt. "Ik vind het pure willekeur. Het is een natuurlijke beweging, hij hield zijn arm niet eens breed langs zijn lichaam. De bal wordt van twee meter afstand van richting veranderd."

Juventus heeft in aanloop naar het duel met Genoa de nodige twijfelgevallen. "Miralem Pjanic heeft geen blessure, maar is vermoeid. We testen vandaag zijn fitheid. Dat geldt ook voor Gonzalo Higuain, die niet honderd procent fit uit de laatste wedstrijd is gekomen. Douglas Costa traint sinds gisteren weer mee, maar hij is 45 dagen uit de roulatie geweest", aldus Sarri.