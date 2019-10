Veronica Inside zit te watertanden en hekelt ‘kutdiscussie’ over Hakim Ziyech

Hakim Ziyech speelde tegen Feyenoord (4-0 winst) wederom een uitstekende wedstrijd, zo concluderen de analisten van Veronica Inside maandagavond. De middenvelder van Ajax werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Erik ten Hag, waarna de speler zijn frustraties uitte door met spullen te gooien. René van der Gijp en Johan Derksen begrijpen de teleurstelling bij Ziyech.

"Ik begreep heel goed wat Ziyech bedoelde", stelt Derksen. "Ten Hag acteert altijd heel veel verstand van voetbal te hebben. Ik sluit niet uit dat hij dat heeft. Hij heeft in ieder geval weinig verstand van mensen, want als je dagelijks met Ziyech omgaat, weet je dat hij een trotse jongen is. Hij wil niet gewisseld worden, zeker niet door een jeugdspeler."

"Deze jongen wil er altijd staan. Hij heeft de status om het zelf te kunnen beslissen, dat moet een trainer niet doen. Er zijn een paar spelers waar je niet aan moet komen. Dit vreet aan die jongen. Ten Hag zal nu toch wel doorhebben dat die jongen niet gewisseld wil worden?", aldus Derksen. Wim Kieft denkt dat Ten Hag aan de fysieke gesteldheid van de Marokkaans international dacht en de trainer hem daarom in bescherming wilde nemen.

"Dit is gewoon een hele grote speler. Elke keer kijk je vol verwachting naar hem", zegt Kieft, die stelt dat Ziyech de Premier League zeker aankan. "Gisteren was er ook een kutdiscussie over Ziyech", doelt Van der Gijp op de uitzending van Studio Voetbal. "Mag hij een keer slecht spelen tegen Chelsea? Hij speelde ook tegen misschien wel een van de beste linksbacks van de wereld (Marcos Alonso, red.)."