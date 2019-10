HLN uit zorgen om ‘Vlappie’: ‘Zou er een vloek rusten op recordaanwinsten?’

Michel Vlap is bij Anderlecht verworden tot bankzitter en de Belgische krant Het Laatste Nieuws maakt zich dan ook zorgen over de zomeraankoop van zeven miljoen euro. Vlap, die vrijdag tegen Eupen niet eens een invalbeurt kreeg van trainer Franky Vercauteren, staat evenwel niet op de nominatie om Anderlecht nu al de rug toe te keren.

"Waar is Vlappie? Recordaanwinst Michel Vlap (22) mocht op Eupen zelfs niet invallen. Zijn bankzittersstatuut roept ook in Anderlecht vragen op", zo schrijft de Belgische krant maandag in een analyse over de van sc Heerenveen afkomstige middenvelder. Het wordt in Vlaanderen als opvallend gezien dat Vlap zo snel zijn basisplaats is kwijtgeraakt bij Paars-Wit. "En zeggen dat zijn wittebroodsweken zo goed waren, met doelpunten tegen KV Oostende en KV Kortrijk. Bizar."

"Van onbetwiste basisspeler naar net niet overbodig. Het is een ommezwaai die ook op Neerpede (trainingscomplex Anderlecht, red.) de wenkbrauwen doet fronsen", vervolgt Het Laatste Nieuws het tussenrapport van Vlap. "Vooral omdat er geen incidenten zijn geweest met Vlap. Het kan betekenen dat de staf hem simpelweg niet goed genoeg vindt om wekelijks te spelen. Mocht dat kloppen, dan is dat een kleine ramp - Vlap kostte 6,9 miljoen euro. Zou er een vloek rusten op de recordaanwinsten van Anderlecht? De laatste jaren waren ze in elk geval geen succes: Bubacarr Sanneh (acht miljoen), Sven Kums (zes miljoen) en de Roemeen Nicolae Stanciu (tien miljoen) konden zich veel te weinig doorzetten in het Astridpark."

Voormalig AA Gent-trainer Jan Olde Riekerink, die Vlap bij Heerenveen korte tijd meemaakte, houdt ondanks alles vertrouwen in de miljoenenaankoop van Anderlecht. "Michel heeft alle kwaliteiten om Anderlecht te helpen. Hij is erg doelgericht, bespeelt de ruimtes perfect en is een eeuwige winnaar. Een strijdvaardige bovendien. Michel zal het hoofd niet laten hangen na slechts één tegenslag."