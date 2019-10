‘Ik moest keihard huilen toen ik onderweg was richting Real Madrid’

Michael Owen maakte in 2004 de overstap van Liverpool naar Real Madrid. Voor de meeste spelers is het een droom om voor de Spaanse grootmacht uit te komen, maar de oud-aanvaller had daar destijds heel andere gevoelens over. Owen was in tranen, want hij wilde het door hem zo geliefde Liverpool eigenlijk helemaal niet verlaten.

"Dat was wel het allerlaatste waar ik aan dacht, Liverpool verlaten", zegt Owen in een interview met FourFourTwo. "Maar uiteindelijk ging ik ermee akkoord. Maar ken je dat gevoel dat je ergens voor tekent en dat er dan geen weg terug meer is? Ik weet nog dat ik op weg naar het vliegveld keihard moest huilen en dacht: Wat laat ik allemaal achter me?" Owen speelde uiteindelijk slechts een seizoen in het shirt van Real.

Owen kreeg advies van toenmalig ploeggenoot Jamie Carragher, die hem waarschuwde voor de valkuilen in Madrid. Hij zou volgens de oud-verdediger vanwege de moordende concurrentie nauwelijks aan spelen toekomen. "'Je moet echt niet gaan. Real heeft Raúl, Ronaldo en Fernando Morientes. Je zult daar geen wedstrijd spelen'", herinnert Owen zich het gesprek van vijftien jaar geleden met Carragher.

Owen speelde in Engeland nog voor Newcastle United, Manchester United en Stoke City. Een terugkeer bij Liverpool kwam nooit van de grond. "Al was dat gevoel altijd heel sterk. Ik dacht: Als ik nu naar Real ga, dan heb ik in ieder geval al een poos voor Liverpool gespeeld. Dan kan ik altijd weer terugkeren." Owen geeft toe dat de lokroep vanuit Madrid heel sterk was. "Dat moest ik dus van dichtbij meemaken. De 'Galacticos', het witte shirt, waar iedereen altijd vol lof over is. En natuurlijk ook het geweldige stadium en het feit dat ik heel andere cultuur leerde kennen."