Drogba haalt vernietigend uit naar Chelsea: ‘Ik herken mijn club niet meer’

Woensdag, 19 april 2023 om 11:20 • Wessel Antes • Laatste update: 11:17

Didier Drogba heeft uitgehaald naar de clubleiding van Chelsea. De clublegende mist de ‘zekere klasse’ die the Blues hadden tijdens het tijdperk van Roman Abramovich in Londen. Drogba concludeert zelfs zijn club niet meer te herkennen en hoopt op een snelle verandering op Stamford Bridge. “Ze moeten terug naar de principes en waarden die ze hadden”, aldus de voormalig topspits in gesprek met Canal+.

Dinsdagavond werd Chelsea vrijwel kansloos uitgeschakeld door Real Madrid, dat zowel uit als thuis met 2-0 te sterk was voor de nummer elf van de Premier League. Onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly werd meer dan 600 miljoen euro uitgegeven, maar de resultaten blijven vooralsnog uit. Drogba baalt van de situatie bij zijn oude werkgever, waarmee hij onder meer de Champions League won (2012). “Deze club had altijd een zekere klasse gedurende het Abramovich-tijdperk, maar dat mis ik nu. Ik vind het heel moeilijk om te zien hoe ze bepaalde mensen aan de kant hebben geschoven.”

Drogba wil graag veranderingen zien bij Chelsea. “Ze moeten terug naar de principes en waarden die ze hadden. Ik herken mijn club niet meer, het is met de nieuwe eigenaar niet meer dezelfde club.” Hoewel Chelsea in de tijd van Drogba ook veel aankopen deed, stelt de spits zelf dat de situatie volledig anders was. “Dat werd wel op een heel intelligente manier gedaan. Spelers als Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Didier Drogba en Florent Malouda werden gehaald om prijzen te winnen, zij hadden een bepaalde ervaring. Nu is de strategie anders en zetten we in op andere spelers.”

Michael Owen

Drogba krijgt dinsdagavond bijval van Michael Owen, die als analist aanwezig was bij BT Sport. “Chelsea heeft lukraak spelers aangetrokken en nu zit de club met een groot probleem. Het eerste wat ze moeten doen is de selectie opschonen. Dit is funest voor een manager, dat weet ik zeker. Als je dertig spelers op het trainingsveld hebt staan, kan je er geld op inzetten dat ze bij je komen aankloppen. Het zuigt managers leeg.” Owen laakt de aankoopstrategie van Boehly. “Hoe kan je 600 miljoen euro uitgeven en nauwelijks spelers halen die een bijdrage leveren aan het scorend vermogen? Ze ogen tandeloos voor het doel. Haaland heeft in zijn eentje vier of vijf goals meer gemaakt dan dit hele team. Het is ongelooflijk dat een club als Chelsea geen speler heeft die ze er op regelmatige basis inschiet.”