Door blessures geplaagd AS Roma keurt ‘man van 50.000 euro per week’

AS Roma wordt in de eerste maanden van het seizoen geplaagd door een heuse blessuregolf en trainer Paulo Fonseca zag Henrikh Mkhitaryan, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini en Amadou Diawara al wegvallen voor zijn middenveld. I Giallorossi zijn dan ook naarstig op zoek naar een transfervrije versterking voor het middenrif en lijken nu uit te zijn gekomen bij Jack Rodwell.

Sky Italia weet namelijk te melden dat de drievoudig international van Engeland vrijdag medisch gekeurd zal worden in Rome. Rodwell stond afgelopen seizoen onder contract bij Blackburn Rovers, waarvoor hij in totaal 23 wedstrijden speelde in de Championship. De middenvelder is sinds zijn vertrek bij the Riversiders in juni van dit jaar transfervrij en kan dus per direct aan de slag bij een nieuwe club.

De 28-jarige Engelsman werd donderdagavond al op de tribunes van het Stadio Olimpico gespot tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Roma en Borussia Mönchengladbach (1-1). Fonseca zag zich in dat duel vanwege de vele blessures gedwongen om centrale verdediger Gianluca Mancini een linie naar voren te schuiven, aangezien Jordan Veretout de enige fitte middenvelder in zijn selectie was.

Rodwell gold zeven jaar geleden als een groot talent en Manchester City betaalde in de zomer van 2012 vijftien miljoen euro om hem over te nemen van Everton. De zijn periode in het Etihad Stadium liep echter niet uit op een succes en in 2014 volgde een vertrek naar Sunderland, waarmee hij twee degradaties op rij meemaakte. Met een weeksalaris van 50.000 euro drukte hij na de degradaties zwaar op de begroting bij the Black Cats, die hem ondanks verschillende pogingen niet wisten te slijten. Rodwell werd vorig jaar nog even genoemd als mogelijke aanwinst voor Vitesse, maar van een overeenkomst kwam het uiteindelijk niet.