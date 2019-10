Woede-uitbarsting Guardiola ondanks vijfklapper: ‘Liet dat duidelijk merken’

Manchester City won dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League met 5-1 van Atalanta, maar een opmerkelijk voorval aan de zijlijn trok de meeste aandacht in het Etihad Stadium. Manager Josep Guardiola was woedend op John Stones, die er volgens de Spanjaard te lang over deed om zich klaar te maken voor een invalbeurt. Guardiola sloeg uit kwaadheid op een stoel door het getreuzel van Stones.

"Ik had mijn scheenbeschermers om, maar wilde er nog even voor zorgen dat ze helemaal in orde waren", vertelt Stones in gesprek met BT Sport. "Tijd is kostbaar en Guardiola liet dat ook duidelijk merken." De centrale verdediger kwam na veertig minuten spelen binnen de lijnen voor de geblesseerde Rodri. Manchester City kende een valse start tegen Atalanta, maar won mede dankzij een hattrick van Raheem Sterling met ruime cijfers van de Italianen.

Josep Guardiola: 'Rode kaart is een wijze les voor Phil Foden'

Guardiola kent al de nodige problemen op defensief gebied en de manager van de regerend landskampioen hoopt dan ook dat Rodri op korte termijn terugkeert bij the Citizens. "Hopelijk binnen tien dagen, als zijn hamstring niet gescheurd is. Mocht dat wel het geval zijn, dan is hij drie weken tot een maand uit de roulatie. Ik heb nog niet met hem of de dokter gesproken, maar het lijkt een hamstringprobleem te zijn. Als iemand in een sprint opeens naar zijn hamstrings grijpt, dan is dat meestal het geval."

Guardiola maakte tegen Atalanta naast Rodri gebruik van Fernandinho als centrale verdediger. Nicolás Otamendi zat net als Stones op de reservebank. Aymeric Laporte is vanwege een zware knieblessure nog minstens vier maanden uit de roulatie. Manchester City hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa.