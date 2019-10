‘Ik kon het niet geloven dat ik net met Huntelaar aan tafel had gezeten’

Lassina Traoré is dit seizoen een van de smaakmakers van Jong Ajax, want de aanvaller staat na elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op negen doelpunten en drie assists. Traoré, die een goede band heeft met Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic, wacht geduldig op zijn kans in de hoofdmacht van Ajax.

Traoré kijkt met VICE Sports terug op zijn kennismaking met de Ajax-selectie, tijdens het trainingskamp in Florida in januari. Huntelaar en Tadic deden er alles aan om de spits uit Burkina Faso welkom te heten. "Het was alsof ik hun baby was. Dusan is heel lief. Hij vraagt me nog steeds de hele tijd of alles goed gaat." Huntelaar dient ook op het veld als voorbeeld voor Traoré. "Na die eerste maaltijd ging ik meteen naar mijn hotelkamer. Daar ben ik op YouTube alle goals van Klaas-Jan gaan kijken. Ik kon het niet geloven dat ik net met hem aan tafel had gezeten. Ik zag hem als jonge speler bij AC Milan spelen met Ronaldinho, Kaká en Seedorf."

De jonge aanvaller ziet duidelijke verschillen tussen zijn thuisland en Nederland. In dat kader koestert hij de band met André Onana. "In Burkina Faso ken je al je buren en hun slaapkamers. Je kunt gewoon langskomen, met ze eten, daar douchen als je wil, een dutje doen. Wie weet ga je de volgende dag pas naar huis. Dat was in Zuid-Afrika al iets anders, en hier in Amsterdam al helemaal. Iedereen is druk aan het werk, gaat thuis snel slapen. Bij André heb ik wel dat vertrouwde gevoel. Hij is als een oudere broer voor me."

Traoré speelt nu nog in het beloftenelftal, maar het eerste elftal van Ajax blijft zijn ultieme doel. "Dat zit in mijn hoofd", erkent de gedreven Ajacied. "Ik wacht op die kans. Als ik me hier goed blijf voelen, kan ik hier mijn hele carrière blijven, zeker als Ajax op zo’n hoog niveau blijft spelen. Maar eerst moet ik het eerste team halen." Jong Ajax staat vrijdagavond tegenover Excelsior, dat eveneens in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie vertoeft.