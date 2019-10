‘Met Ziyech automatisch, maar ik heb ook geen problemen met die twee’

Noussair Mazraoui keerde zaterdag in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (1-2) terug in de basisopstelling van Ajax, als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. De gelegenheidslinksback werd na vijftig minuten spelen gewisseld door trainer Erik ten Hag, maar Mazraoui houdt desondanks een goed gevoel over aan zijn rentree bij de Eredivisie-koploper.

"De laatste anderhalve maand heb ik heel weinig gespeeld. Met deze wedstrijd tegen RKC erbij maar zo’n 110 minuten", stelt Mazraoui in gesprek met Ajax Life. De jonge verdediger annex middenvelder was bijna een maand uit de roulatie wegens een bovenbeenblessure, opgelopen in een vriendschappelijke interland van Jong Marokko. "Wat zal ik zeggen… Ik moet ritme opbouwen door veel wedstrijden achter elkaar te spelen. Zo’n zes of zeven duels heb ik nodig om in een flow te komen, dat alles weer vrij en automatisch gaat."

Mazraoui stond aan de linkerkant van de verdediging opgesteld tegen RKC, maar de Ajacied had naar eigen zeggen weinig aanpassingsproblemen. "Ik doe hetzelfde, heb ongeveer dezelfde looplijnen. Dan verandert er niet zoveel. Ja, natuurlijk, de afstemming met Hakim Ziyech gaat altijd automatisch, maar Quincy Promes of Dusan Tadic voor me, daar heb ik geen probleem mee."

De vleugelverdediger vindt niet dat Ten Hag hem te vroeg naar de kant heeft gehaald. "Ik had een snelle tegenstander tegenover me (Stanley Elbers, red), hun rechtsbuiten kreeg ook steeds de bal. Daar moest ik dan telkens hard achteraan sprinten." De door Perr Schuurs afgeloste Mazraoui is blij met zijn multifunctionaliteit bij Ajax. "Ik verzaak niet of val niet door de mand op een andere positie. Dat zeker niet." De flankspeler bereidt zich met Ajax voor op het Champions League-duel met Chelsea van woensdagavond.