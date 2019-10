Harde boodschap voor Luuk de Jong vlak voor competitiehervatting Sevilla

Luuk de Jong lijkt zijn basisplaats bij Sevilla kwijt te zijn. De international van het Nederlands elftal begint zondagavond bij de thuiswedstrijd tegen Levante op de reservebank en moet toezien hoe concurrent Javier Hernández voor het eerst dit seizoen in LaLiga een kans in de basis krijgt van trainer Julen Lopetegui. De Jong was dit seizoen zeven keer basisspeler voor Sevilla, maar wist nog geen enkel doelpunt te maken en lijkt daar nu de prijs voor te betalen.

Zijn zeer ongelukkige optreden voor de interlandonderbreking tegen Barcelona lijkt De Jong fataal te zijn geworden. De spits miste twee weken geleden in het Camp Nou enkele opgelegde kansen en liep uiteindelijk met Sevilla tegen een forse nederlaag aan (4-0). Hernández, afgelopen zomer door Sevilla overgenomen van West Ham United, was tot dusver telkens invaller in LaLiga, maar maakte in de Europa Laegue al indruk met doelpunten tegen Qarabag FK en APOEL Nicosia.

Met Hernández als nieuwe aanvalsleider zal Sevilla zondag hopen de weg omhoog in te slaan. De Andalusiërs beleven tot nu toe een pover seizoen in Spanje: met dertien punten uit acht competitieduels is men terug te vinden op een tiende plaats. Opponent Levante heeft twee punten minder en staat elfde.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Reguilón, Koundé, Diego Carlos, Jesús Navas; Fernando, Jordán, Banega, Nolito, Ocampos; Chicharito