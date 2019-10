Ajax moet flink boeten: ‘Dat werd een keer tijd, iedere keer gesodemieter’

De UEFA heeft deze week bepaald dat er geen fans van Ajax aanwezig mogen zijn bij het Champions League-duel met Chelsea in Londen. Ook ontving Ajax een boete van vijftigduizend euro en opnieuw een voorwaardelijke straf van een jaar voor de verkoop van tickets bij een uitwedstrijd, zo maakte de Europese voetbalbond bekend. Valentijn Driessen begrijpt wel dat de UEFA ingrijpt.

"Dat werd wel een keer tijd. Iedere keer is het gesodemieter in het buitenland. In Nederland valt het wel mee", stelt de journalist van De Telegraaf vrijdagavond bij Veronica Inside. De chef voetbal van de krant doelt op de ongeregeldheden bij eerdere wedstrijden van Ajax, zoals bij het duel met Valencia en de wedstrijd tegen Benfica vorig seizoen.

UEFA: Geen supporters van Ajax mee naar Chelsea

Driessen begrijpt dat de club Ajax weinig fout heeft gedaan. "Het zijn natuurlijk vaak gasten die op eigen gelegenheid naar zo'n land toegaan, geen kaartje hebben en dan toch proberen binnen te komen. Of gewoon alleen maar om heibel te schoppen", constateert Driessen. "Ajax kan je daar natuurlijk niet echt verantwoordelijk voor stellen. Die moeten de boetes betalen."

"Die Londenaren, de autoriteiten daar, hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur meegemaakt (afgelopen seizoen in de halve finale van de Champions League, red.). Daar ging het ook fout", stelt de journalist vast. "Eerst waren er 1250 kaarten beschikbaar, toen 850, daarna 750... Nu heeft de UEFA er een streep doorheen gezet. Niemand meer."

Johan Derksen vult Driessen aan. "We spreken schande van de racistische uitingen in Bulgarije, terwijl er in ons land - het is dan niet direct racistisch - mensen zijn die zich ook ernstig misdragen." Driessen wil dan wel dat de UEFA correct handelt. "De UEFA moet dan wel één lijn trekken. Die Ajax-supporters niet, maar dan ook Bulgarije uit de WK-kwalificatie. En Turkije ook", doelt hij op de politieke statements van de spelers van Turkije, acties die in strijd zouden zijn met de reglementen van de UEFA.