Manchester United beloont een van spaarzame lichtpuntjes van 2019/20

Manchester United beloont Mason Greenwood voor zijn ontwikkeling. De Premier League-club meldt vrijdagavond dat de achttienjarige aanvaller een nieuw contract heeft ondertekend tot medio 2023, met een optie voor een extra seizoen. De international van Engeland Onder-21 speelt al sinds zijn zevende voor Manchester United en ziet zijn toekomst dus voor zich op Old Trafford.

Greenwood is een van de twaalf zelfopgeleide spelers van Manchester United die dit seizoen behoorde tot minstens één wedstrijdselectie. Zijn ontwikkeling is snel gegaan, merkt hij tot zijn genoegen op. "Ik ben opgegroeid als fan van Manchester United. Dat ik nu in het eerste elftal mag spelen, is een droom die uitkomt. Ik weet dat ik, als ik eenmaal op het veld sta, de hele jeugdopleiding vertegenwoordig. Ik wil het vertrouwen terugbetalen dat de trainers in mij hebben uitgesproken. Ik leer voortdurend nieuwe dingen van de trainer en de technische staf. Dit is de perfecte club op mijn potentieel waar te maken."

De opmars van Greenwood is een van de weinige lichtpunten voor Manchester United in het teleurstellende seizoen dat de club doormaakt. "Mason is een product van onze uitstekende jeugdopleiding en we zijn dolblij met zijn progressie. Op zo'n jonge leeftijd toont hij al een enorme snelheid en spelintelligentie. Het is een geboren doelpuntmaker", zegt trainer Ole Gunnar Solskjaer. "Sinds hij deel uitmaakt van het eerste elftal, heeft hij grote indruk op mij gemaakt met zijn toewijding en zijn houding. Hij heeft alles in zich om een topspeler te worden. Met zijn werklust ligt een mooie toekomst in het verschiet."

Greenwood werd op 12 mei de jongste basisklant ooit voor Manchester United in de Premier League (17 jaar en 223 dagen), toen hij mocht aantreden tegen Cardiff City. The Red Devils verloren die wedstrijd, de laatste van het seizoen, destijds met 0-2. In de nieuwe jaargang kwam Greenwood zesmaal in actie in de Premier League. Hij deed bovendien mee in de Europa League-wedstrijden tegen FC Astana (1-0 zege) en AZ (0-0); in het eerste duel maakte hij het enige doelpunt. Greenwood kwam bovendien tot scoren in de EFL Cup-wedstrijd tegen Rochdale AFC, die na strafschoppen werd gewonnen.