Robbin Ruiter acht PSV in staat om dit seizoen Ajax voor te blijven in de strijd om de landstitel. Na negen wedstrijden hebben beide topclubs evenveel punten verzameld (23), waardoor alleen het verschil in doelsaldo Ajax voorlopig op kop houdt. Ruiter vertelt vrijdag in het Noordhollands Dagblad dat PSV 'zeker' kampioen kan worden en geeft af op de beeldvorming rondom beide clubs.

"Kijk naar de enorme groei die wij doormaken dit seizoen", zegt Ruiter, die de afgelopen twee duels onder de lat stond vanwege een blessure bij eerste keus Jeroen Zoet. "De buitenwereld heeft het veel over Ajax, mede door het vorige seizoen. Dat niveau halen zij dit speeljaar nog niet, vind ik. Wij hebben, net als Ajax, ontzettend veel kwaliteit; kijk alleen maar naar onze voorhoede. Kampioen worden is dan ook ons doel."

Ruiter is het er niet mee eens dat het voetbal van PSV 'saai' is. Hij denkt dat Ajax en PSV elkaar qua veldspel niet bijster veel ontlopen. "Iedereen geeft hoog op over Ajax, maar laten zij nou zó veel meer zien dan wij? Er wordt PSV verweten dat we alleen maar op de counter spelen, maar dat is niet zo. Natuurlijk benutten wij de ruimtes goed, daar ligt onze kracht. Maar de beeldvorming is een beetje scheef", stelt de keeper.

Voor Ruiter lijkt na twee basisplekken weer een plaats op de bank in het verschiet te liggen. Zoet is terug in de wedstrijdselectie van trainer Mark van Bommel en is vermoedelijk fit genoeg om zaterdag in actie te komen tegen FC Utrecht, de oude club van Ruiter. Ajax hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd bij hekkensluiter RKC Waalwijk.