Toon Gerbrands blijft langer aan PSV verbonden

Toon Gerbrands blijft langer bij PSV, zo maakt men vrijdagochtend op een speciaal belegde persconferentie bekend. De algemeen directeur van de Eindhovenaren heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025. De oude verbintenis van Gerbrands bij PSV liep nog tot medio 2022.

Gerbrands is sinds 2014 als algemeen directeur aan PSV verbonden, toen hij de opvolger werd van Tiny Sanders. De 61-jarige oud-volleyballer werkte eerder bij de Nederlandse Volleybal Bond, de DSB Schaatsploeg en AZ, alvorens hij als bestuurder in Eindhoven terechtkwam. In eerste instantie tekende Gerbrands een vierjarig contract, dat in 2016 al eens werd opengebroken en verlengd tot medio 2022. Nu is daar nog eens drie jaar aan toegevoegd.

“We zijn tevreden hoe het met PSV gaat. Er ligt een toekomstvisie die tot 2030 loopt. Als je een visie hebt, moet er ook consistent leiderschap zijn. En dat is er met Toon”, zo laat president-commissaris Jan Albers weten op het speciale persmoment. “PSV is een voetbalclub waar prijzen winnen voorop staat, maar we willen die successen wel op een verantwoorde wijze boeken. Daar is in de voorbije jaren sprake van geweest. Er is een klimaat gecreëerd waarin presteren centraal staat. Zo hoort het bij een topclub. Er liggen een aantal mooie uitdagingen voor ons. Het internationale speelveld is bijvoorbeeld volop in beweging. Het vergt kundig en sterk leiderschap om de juiste keuzes te blijven maken.”

Er is onder leiding van Gerbrands een visie tot en met 2030 ontwikkeld. “We werken bij PSV samen op een manier die bij mij past”, zo laat Gerbrands weten. “Ik ben iemand die gedijt in een omgeving waar prestaties worden gevraagd, waar je doelen concreet benoemt. De strategie richting 2030 is vastgelegd in een document dat ik samen met mijn managementteam, gesteund door de RvC, heb geschreven. Ik kan me volledig vinden in onze visie op het heden en de toekomst. Er gebeuren hier bijzondere dingen.”

Indien Gerbrands zijn contract bij PSV uitdient, heeft hij elf jaar bij de club gewerkt. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de algemeen directeur nog een aantal belangrijke doelen heeft met PSV. Zo is het de bedoeling dat er meer eigen vermogen wordt gevormd, om sneller toe te kunnen slaan op de transfermarkt. Onder het bewind van Gerbrands heeft PSV in de afgelopen jaren reeds een nieuw jeugdcomplex geopend. Daarnaast is het eigen vermogen vergroot en de schuldenlast behoorlijk verlaagd.